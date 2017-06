artikel-ansicht/dg/0/

Köln (dpa) Ein verdächtiges Gespräch an Bord eines Flugzeuges hat den Piloten am Samstag zu einer unplanmäßigen Landung auf dem Flughafen Köln/Bonn veranlasst. Die 151 Passagiere mussten nach der ansonsten problemlosen Landung die Maschine über die Notrutschen verlassen, wie ein Flughafensprecher am Abend mitteilte. Der Flugverkehr wurde unterbrochen. Alle Passagiere wurden von der Polizei vernommen. Die Maschine war nach Angaben des Flughafens auf dem Weg von Ljubljana nach London.