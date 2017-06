Volleyballerinnen im Finale beim Turnier in Montreux

artikel-ansicht/dg/0/

Montreux (dpa) Die deutschen Volleyballerinnen sind beim Prestigeturnier in Montreux ins Finale eingezogen. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski gewann gegen Argentinien mit 3:1 (25:27, 25:19, 27:25, 25:19).

Die deutschen Volleyballerinnen stehen beim Turnier in Montreux im Endspiel. © Uwe Anspach/dpa

Im Endspiel trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbands am Sonntag auf Brasilien oder China. Koslowskis Team zeigte sich nach der ersten Niederlage in diesem Jahr beim verlorenen Gruppenspiel gegen Polen gut erholt und entschied die Partie gegen Argentinien trotz des verlorenen ersten Satzes letztlich verdient für sich. 2014 hatte Deutschland das Turnier in der Schweiz zuletzt gewonnen.