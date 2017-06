Klarer Pflichtsieg für Löw-Auswahl gegen San Marino

artikel-ansicht/dg/0/

Nürnberg (dpa) Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation den erwarteten Kantersieg gegen San Marino gefeiert. In Nürnberg siegte die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw am Abend mit 7:0. Neben dem dreimal erfolgreichen Sandro Wagner trafen auch Kapitän Julian Draxler, Amin Younes, Shkodran Mustafi und Julian Brandt. Der Weltmeister führt die Gruppe C mit 18 Punkten aus sechs Spielen weiter mit fünf Zählern Vorsprung auf Nordirland an.