Britische Konservative und DUP grundsätzlich einig

artikel-ansicht/dg/0/

London (dpa) Die konservative Partei der britischen Premierministerin Theresa May hat sich mit der nordirisch-konservativen Partei DUP im Grundsatz auf ein Regierungsbündnis verständigt. Wie die Agentur PA am Samstagabend unter Berufung auf das Büro von May weiter berichtete, sollen Details der Vereinbarung auf einer Kabinettssitzung am Montag besprochen werden.