Weiter Wohnraum für Geflüchtete gesucht

Falkensee (MOZ) Die AG Wohnen der Initiative "Willkommen in Falkensee" engagiert sich weiterhin dafür, günstigen Wohnraum für Flüchtlingsfamilien zu finden. Denn: Die Zahl derer, "die aus ihrer Heimsituation hinauswollen oder unsanft gedrängt werden und eine eigene Wohnung suchen, wächst ständig". Besonders schwierig sei es, geeigneten Wohnraum für mehrere Familien mit sechs und mehr Kindern zu finden und einen Vermieter zu überreden, eine solche Familie aufzunehmen."

Der Weg vom passenden Wohnungsangebot in einem Internetportal zum Abschluss eines Mietvertrags sei steinig, "und nach wie vor wünschen wir uns ,Wohnpaten', die uns dabei unterstützen". In Falkensee, Dallgow, Rathenow wohnen inzwischen 24 "Parteien" - 66 Menschen - in eigenen Wohnungen. Wer helfen möchte: WiF-Wohnen@web.de .