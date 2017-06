artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (dpa) Die TV-Stars Jan Josef Liefers und Axel Prahl sind Preisträger des «Goldenen Schlitzohrs 2017». Die beiden WDR-«Tatort»-Ermittler haben die mit 30 000 Euro dotierte Auszeichnung des Vereins «Internationaler Club der Schlitzohren» auf einem Benefiz-Event in der Hamburger «Fabrik» entgegen genommen. In ihrer Dankesrede erklärten sie, dass sie 10 000 Euro des satzungsgemäß Kindern in Not zugedachten Preisgelds einer musiktherapeutischen Einrichtung an der Berliner Charité spenden wollen.