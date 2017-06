Auf alles vorbereitet sein

artikel-ansicht/dg/0/

Auch Michael Gust, Vizepräsident Breitensport des Deutschen Ju-Jutsu Verbandes und Präsident des Brandenburgischen Ju-Jutsu Verbandes war anwesend, insbesondere weil ihm der Ju-Jutsu Allkampf ein persönliches Anliegen ist.

Insgesamt fanden über 100 Kämpfe auf zwei Matten in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen statt, wobei die Kämpfer durch das Publikum kräftig unterstützt wurden.

Unter den Startern waren erfahrene Allkämpfer, Anfänger und auch Kämpfer aus anderen Kampfsportdisziplinen. Gerade das macht den Ju-Jutsu Allkampf so spannend, weil jeder Kämpfer auf alles gefasst sein und mit verschiedenen kampfsportlichen Hintergründen seiner Gegner zurechtkommen muss.

Die Allkämpfer konnten sich aussuchen, ob sie im traditionellen Gi oder mit sogenannter NoGi-Bekleidung kämpfen wollten. NoGi-Bekleidung liegt eng am Körper an und ermöglicht dementsprechend kein Greifen in die Kleidung, sodass insbesondere Wurftechniken angepasst müssen. Es gab auch viele Kämpfer, die in beiden Kategorien starteten.

Die Zuschauer bekamen viel technisches Können zu sehen, so dass den Kampfrichter die Entscheidung für die Ehrung der besten Techniker besonders schwer fiel.

Der Humboldt-Allkampf-Cup war somit ein würdiger Startschuss für die Ju-Jutsu-Allkampfsaison.