EM-Spektakel in den Müllerbergen

Schwedt (MOZ) Am 17./18. Juni ist die Oderstadt wieder Gastgeber für einen sportlichen Höhepunkt: Der MC Schwedt richtet im Motocross einen Europameisterschafts-Wertungslauf in den Klassen 65 und 85 ccm sowie erstmals für Ladies aus. Zusätzlich gibt es noch Landesmeisterschaftsläufe in der Open-Klasse (125 bis 450 ccm).

Freut sich auf nächstes Wochenende: Eddy Schulz, der Vorsitzende des MC Schwedt, steckt mit seiner Crew voll in der Vorbereitungsphase auf die EM-Läufe am 17. und 18. Juni © MOZ/Oliver Voigt

Die Clubmitglieder wühlen seit Wochen auf und neben der Strecke, um beste Bedingungen zu schaffen. Der Parcours hat einen sehr guten Ruf, auch über Deutschlands Grenzen hinaus. Nicht von ungefähr wurde sie vier Jahre nach ihrer Eröffnung 1998 als EM-tauglich eingestuft, kurz darauf WM-zertifiziert.

Kürzlich machte der russische Fünftplatzierte der MX1-WM, Evgeny Bobryshev, Halt im Ortsteil Blumenhagen, um zwischen zwei WM-Rennen zu trainieren. "Er war das erste Mal auf unserer Strecke und war begeistert", erzählt der MC-Vorsitzende Eddy Schulz. "Zwei Wochen vor den EM-Läufen ist unsere Strecke jedoch für jegliches Training dicht", fügt Schulz hinzu.

Und auch visuell hat sich zuletzt einiges getan: Dank Sponsoren war es jetzt möglich, dem Vereinsgebäude eine ganz tolle Optik zu geben. Es wurde nicht nur einfach neu gestrichen - vielmehr entstanden schöne Motocross-Bilder auf der Fassade. Nun ist alles tip-top, auch organisatorisch ist alles geregelt.

Und wie läuft es sportlich? Die uckermärkischen Motocross-Fahrer haben in der laufenden Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg, die in elf verschiedenen Kategorien ausgetragen wird, zwei bis vier Läufe absolviert. Nun fiebern sie ihren Heimrennen entgegen. An diesem Sonntag trägt der MSC Parmen in vier Klassen Rennen aus. Es starten Kinder und Jugendliche in der 65er- und der 85er-Klasse sowie die MX1-Fahrer und Senioren. Eine Woche später folgt der große EM-Showdown in den Müllerbergen bei Blumenhagen. Dritter Gastgeber im uckermärkischen Bunde ist der MSC Templin, der am 17. September Läufe in den Klassen Clubsport, MX1, Senioren und Ladies ausrichtet. Im Rennkalender steht außerdem noch eine Mannschaftsmeisterschaft, die der MSC Parmen am 1. Oktober veranstaltet. Zudem findet hier der letzte Ladies-Lauf statt.

In der 50er-Klasse (6 bis 9 Jah-re) führt nach drei von neun Rennen Collin Tank vom MSC Parmen, in der 65-ccm-Rangliste (8 bis 12 Jahre) steht Linus Lorenz (MSC Templin) auf dem vierten Platz. Eric Rakow vom MC Uckermark Prenzlau ist in der 85er-Klasse (10 bis 16 Jah-re) nach vier von acht Rennen als Fünfter platziert, wobei er einen Lauf weniger absolvierte. Nikola Scheunemann (7./Parmen) und Kilian Ramm (8./Templin) sind in der MX2-Klasse unterwegs und haben drei von sieben Rennen der Saison gefahren. MX1-Fahrer Kilian Ramm aus Templin ist nach zwei Rennen Fünfter.

In der Senioren-Klasse (ab 35 Jahre) sind fünf von neun Rennen des Jahres Geschichte. Oliver Simon (MSC Kieskuhlenterror Gramzow) ist Zweiter mit 180 Zählern, Martin Diescher vom MSC VfL Vierraden (172) folgt auf Rang 3. Frank Schapert (Vierraden) ist mit 138 Punkten Fünfter direkt vor Vico Briesewitz (Kieskuhlenterror/130).

Julia Matznick vom MSC Parmen ist die einzige Uckermärkerin, die in der Ladies-Klasse am Start ist. Sieben Stationen stehen für sie im Plan, drei sind absolviert, sie ist derzeit Siebte. In den anderen Klassen (Clubsport, Senioren ab 45 Jahre, Quad, SWG) gibt es bisher keine Top-Ten-Platzierungen durch Uckermärker oder gar keine UM-Starter.

In einer Woche steht also das Spektakel in den Müllerbergen an. Ein Wochenend-Ticket für beide Tage kostet 15 Euro, der Einzelpreis liegt bei zehn Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Übrigens: Um alles gut absichern zu können, sucht der kleine Verein noch dringend Streckenposten und Helfer.