Eberswalder Kicker schießen sich zu Silber

In zwei Gruppen ging es zunächst um den Einzug ins Halbfinale. In ihrem Auftaktspiel hatten die Eberswalder Kicker mit der Lausitzer Sportschule Cottbus gleich den haushohen Favoriten als Gegner. Dabei schlugen sich die Barnimer achtbar und hielten die Niederlage mit dem 0:2 in verträglichen Grenzen. Im nächsten Gruppenspiel gegen das Pückler-Gymnasium Cottbus setzte Hannes Jungnickel mit einem tollen Pass seinen Stürmer Janis Grunert in Szene, der im Laufduell seinen Gegenspieler abschüttelte und sicher zur umjubelten Führung für sein Team abschloss. Danach gerieten die Eberswalder gegen stark aufspielende Cottbuser mehr und mehr unter Druck. Ein Distanzschuss bescherte den Cottbusern den nicht unverdienten Ausgleich. Ein echter Elfmeterkrimi brachte die Entscheidung: Eberswalde zog ins Halbfinale ein.

Dort stand man dem Marie-Curie-Gymnasium aus Hohen Neuendorf gegenüber, die zuvor die Sportschüler aus Frankfurt bezwungen hatten. Mit viel Kampfgeist hielten die Eberswalder gegen den spielstarken Kontrahenten dagegen und inszenierten selbst den einen oder anderen gefährlichen Angriff. Einen davon schloss Janis Grunert zur Eberswalder Führung ab. Gegen am Ende immer stärker drückende Hohen Neuendorfer verteidigten die Kicker vom Humboldt-Gymnasium aufopferungsvoll und mit viel Leidenschaft und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Damit war der überraschende Finaleinzug perfekt, mit dem das Team die beste Platzierung bei einem Landesfinalturnier im Fußball sicher hatte, die je eine Eberswalder Mannschaft bei "Jugend trainiert für Olympia" geschafft hat. Den 90 bereits gespielten Minuten bei hohen Temperaturen mussten die Eberswalder dann aber Tribut zollen und waren den zweimal täglich trainierenden Cottbuser Sportschülern klar unterlegen. Am Ende gelang erneut Janis Grunert nach Vorarbeit von Anton Jur aber wenigstens noch der Ehrentreffer zum 1:9.

Trotz dieser herben Finalschlappe bleibt der hart erkämpfte zweite Platz ein toller Erfolg für die jungen Kicker, die dafür mit den Silbermedaillen und einem JtfO-Erinnerungsshirt am Ende des Turniers geehrt wurden.

Eberswalde: Jakob Müller, Erik Schrader, Magnus Spiegel, Jonas Wolff, Jannis Theodor, Lasse Volk, Titus Herrmann, Hannes Jungnickel, Bennett Buhn, Anton Jur, Jakob Witte, Maris Mierig, Janis Grunert