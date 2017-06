Bündnisgrüne loben Barnimer Umweltpreis aus

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Eberswalde (MOZ) Bündnis 90/Die Grünen schreiben auch in diesem Jahr wieder den Barnimer Umweltpreis aus. Die Auszeichnung ist, wie in den Vorjahren, mit einem Preisgeld in Höhe von 750 Euro dotiert, das von dem Bündnisgrünen Andreas Fennert, Mitglied im Aufsichtsrat der Eberswalder Wohnungsbaugesellschaft (WHG), gestiftet wird.