Pendler vor neuer Geduldsprobe

Strausberg (MOZ) Am Montag wird wieder in die Hände gespuckt: Am S-Bahnhof Strausberg-Stadt beginnen die Bauarbeiten für die Gestaltung des Bahnhofsumfeldes und den Kreuzungsausbau. Schon deshalb werden S-Bahn-Pendler stöhnen. Doch müssen sie ohnehin nicht auf den Bahnsteig, denn für sie halten wieder die Busse des Schienenersatzverkehrs in der Philipp-Müller-Straße. Wegen des Baus des Inselbahnsteigs am Bahnhof Strausberg müssen alle S-Bahn-Fahrgäste von Montag früh 4 Uhr bis in die Nacht des 26. Juni, 1.30 Uhr, wieder auf Busse umsteigen. Weiterhin halten die Busse in der Ernst-Thälmann-Straße, Haltestelle "Am Annatal". Umleitungen um den Bahnhof Stadt sind ausgeschildert.