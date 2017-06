Kinderbuchautorinnen lesen in Grundschule

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) "Wo versteckt sich Hannah am liebsten?" Den Titel eines ihrer Kinderbücher gibt Elinor Weise gleich an die Erstklässler der Grundschule am Weinberg weiter. "Auf dem Seerosenblatt? Im Regentropfen? In Mamas Schuh?" Die Antworten zu den illustrierten Lösungsvorschlägen, die auf einer großen Leinwand gezeigt werden, lauten jeweils "Nein". Dann die richtige Antwort. "Hannah versteckt sich am liebsten bei Mama und Papa im Bett", steht auf der Leinwand. Dazu eine Zeichnung der Szene. Die Kinder kreischen noch ein wenig lauter als bei den Zwischenlösungen und applaudieren. Wenn es zu laut wird, gehen ihre Lehrerinnen dazwischen, die im Publikum sitzen.