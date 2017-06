Frieden am See hängt vom Pachtzins ab

artikel-ansicht/dg/0/

Joachimsthal (MOZ) Im Rechtsstreit zwischen der Stadt Joachimsthal und dem Seesportclub Werbellinsee ist am Freitag am Eberswalder Amtsgericht noch kein Urteil gesprochen worden. Knackpunkt ist die vom Club gepachtete Fläche in der Seerandstraße 21. Etwa 13000Euro sollen die Sportler im Jahr dafür bezahlen oder sich verabschieden. Dass der alte sehr niedrige Zins und dessen Bestand für weitere fünf Jahre nicht zu rechtfertigen sei, machte Richter Oliver Gross gleich zu Beginn deutlich. "Ob es aber gleich das 13- oder 12,5-fache sein muss, weiß ich auch nicht", sagte er.

Der Richter machte den Beteiligten klar, dass sich das Verfahren hinziehen kann. Nimmt die Verliererpartei die Möglichkeiten der Berufung wahr, könnte alles bis 2020 dauern. "Ich kann mir schon vorstellen, dass Verhandlungsbereitschaft besteht", äußerte sich Rechtsanwalt Franz Anton Berding als Vertreter Joachimsthals, warf dem Seesportclub aber gleichzeitig "taktische Finesse" vor. Mit dem "Schachzug", einen Pachtvertrag mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt über die Uferzone der Fläche zu schließen, habe der Verein die Atmosphäre nicht verbessert.

Sollte Joachimsthal Recht bekommen und der Seesportclub das Grundstück räumen, bliebe der Pachtvertrag zwischen Verein und Bundesbehörde für die Stadt tatsächlich auch weiterhin problematisch. Wer das Grundstück mit Seeblick künftig pachtet, muss sich wohl oder übel auch damit abfinden, dass das Stück am Wasser in Vereinshand bleibt. Der Wassersportclub Werbellow ist der Pächter und darf es zumindest mitnutzen. Wassersportclub und der beklagte Seesportverein haben denselben Vorsitzenden: Marian Hantke.

Dieser zeigte sich nach der Verhandlung am Freitag zuversichtlich, sich mit der Stadt über einen neuen Vertrag zu einigen. Der Club will ihr nun ein Angebot machen. Was im Saal nicht zur Sprache kam, ist eine vermeintlich falsche Flächenberechnung. Werden 4500 oder 5700 Quadratmeter angesetzt? Bisher sei die Uferzone, die separat vom Bund verpachtet wird, in die Berechnung miteingeflossen. Das erklärte Rechtsanwältin Antje Reichert als Vertreterin des Seesportclubs gegenüber dieser Zeitung. Doch auch die Gemeinnützigkeit, der sich der Verein verpflichtet habe, müsse beim Pachtzins berücksichtigt oder ihm gestattet werden, andere Einnahmequellen zu erschließen.

Von der Gemeinnützigkeit scheint die Stadt als Kläger wenig überzeugt. Eine Jugendarbeit habe nicht stattgefunden, hatte Anwalt Franz Anton Berding gleich zu Beginn des Gerichtstermins argumentiert, was mit einem Raunen von Vereinsmitgliedern auf den Publikumsplätzen im Saal kommentiert wurde.

Trotz vielleicht neuer Verhandlungsversuche zwischen den Streitenden ist für den 21.Juli eine Entscheidung im Verfahren am Amtsgericht anberaumt.