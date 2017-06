"City" und "Killerpilze" rocken Wriezen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580374/

Die Köpfe rauchen ihnen noch nicht. "Kurz davor vielleicht", sagen Martin Genßler und Christian Blume. Die beiden organisieren in diesem Jahr zum vierten Mal das Wriezener Village Festival. "Diesmal ist das mit der Zeit ein bisschen entspannter. Wir haben jetzt schon das Go, dass wir die Wriezener Freilichtbühne nutzen können", sagt Martin Genßler, Vorsitzender des Vereins Village Kulturlabor und Sänger der Rockband Helio. "So gut vorbereitet waren wie noch nie", schiebt er hinter her.

Direkt vor dem Festival, welches am 14. und 15. Juli stattfinden wird, wird es zwar sicherlich noch einmal stressig werden, aber "so ist das eben, wenn man eine Großveranstaltung organisiert", sagt Martin Genßler. In den vergangenen drei Jahren habe es ja auch funktioniert, so der 29-Jährige.

Für dieses Jahr haben sich die Organisatoren zwei musikalische Knaller ins Boot geholt. Neben den "Killerpilzen", die bereits für den Musikpreis Echo nominiert waren, hat sich auch die Berliner Kult-Kombo "City" angekündigt. "Über beide freuen wir uns wirklich sehr", sagt Martin Genßler. "Wir wollen, dass jeder der Plätze vor der Freilichtbühne ausgefüllt ist", so Christian Blume.

Im vergangenen Jahr waren bereits viele Besucher angereist. Aber da sei noch Luft, so Martin Genßler. Dafür sollen neben "City" und den "Killerpilzen" natürlich auch andere, regionale, Bands sorgen. Allen voran, oder vielmehr als letzter Höhepunkt, Wriezens Haus- und Hofband "Helio". Die Band hat ihren Proberaum in den vergangenen Monaten ins Bad Freienwalder Offi verlegt. "Damit waren wir jetzt immer wieder beschäftigt", sagt Martin Genßler. Viel Zeit für neue Songs gab es deshalb nicht. Aber für eine Überraschung sind die Jungs natürlich immer gut. Vielleicht für ein Medley mit City? "Das wär' was. Wann teilt man schon mal die Bühne mit City?", sagt Martin Genßler und verlässt sich einfach auf die Spontanität beider Bands.

Neben Helio haben sich zudem die Deutschrocker von "Otitis Media" aus Frankfurt (Oder) angekündigt. Auch die Eberswalder Band "Connex Revival Band" will sich das Village Festival nicht entgehen lassen. Aus "Wriezens Vorort Berlin", wie Martin Genßler die Hauptstadt scherzhaft bezeichnet, wollen "Lautlos" und "B6BBO" anreisen. Auch eine Festival erprobte Band wird mit von der Partie sein: "5th Avenue aus Hamburg wollen auch kommen", sagt Christian Blume. Dazu gesellen sich "April Art" aus Gießen, Gewinner des Deutschen Rock- und Pop-Preises aus dem vergangenen Jahr.

Auf der Suche nach einem Act sind die Organisatoren allerdings noch. "Wir möchten, dass sich auch Nachwuchsbands im Rahmen des Festivals präsentieren können", sagt Martin Genßler und spricht insbesondere Bands oder Künstler an, die aus der Region kommen. "Wer sich mit City oder den Killerpilzen präsentieren möchte, kann sich über unsere E-Mail info@village-festival.de melden", sagt Christian Blume. Ein Hörbeispiel oder ein Link für ein Hörbeispiel sollte bei der Anmeldung mit dabei sein. Auf ein bestimmtes Genre wollen die Organisatoren die Nachwuchskünstler nicht begrenzen.

Dem Stress, der in den nächsten Wochen auf die gesamte Mannschaft vom Village Festival zurollt, sehen die Organisatoren gelassen entgegen. "Wir wollen die Work-Life-Balance aufrecht erhalten", so Christian Blume. Also Ausgeglichenheit zwischen Arbeitsaufwand und Vergnügen schaffen. Das gelte vor allem für die Festivaltage am 14. und 15. Juli. Dafür suchen die jungen Männer noch Freiwillige, die als Helfer mitwirken möchten. "Es soll nicht so sein, dass einer stundenlang an einem Ort sitzen muss. Wir wollen, dass sich regelmäßig untereinander abgewechselt wird, sodass alle Helfer etwas vom Festival haben", sagt der 31-Jährige.

Altersmäßig seien dem Festival keine Grenzen gesetzt. "Jeder, der die Musik mag, kann kommen", sagt Martin Genßler. Beim Heavy-Metall-Musikfestival in Wacken funktioniere der Einklang von jüngeren und älteren Besuchern auch. Warum also nicht genauso in Wriezen? "Vielleicht will der ein oder andere Anwohner auch bei Kaffee und Kuchen auf der Fensterbank mitwippen", sagt Martin Genßler. Musik lebe eben auch vom menschlichen Austausch.

Der Onlinevorverkauf hat bereits begonnen. Tickets für das Festival sind im Internet unter www.village-festival.de zu finden. Der gewerbliche Vorverkauf startet am 16. Juli.