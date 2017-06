Ziltendorfer empört über Unkraut

artikel-ansicht/dg/0/

Stein des Anstoßes: Wie hier auf der Müllroser Straße steht das Unkraut an mehreren Stellen in Ziltendorf. © MOZ/Hubertus Rößler

Jörg Deska war kaum zu beruhigen. Der Ziltendorfer, der in Brieskow-Finkenheerd als selbstständiger Dienstleister einen Hausmeisterservice betreibt, kritisierte mit drastischen Worten die Pflege der öffentlichen Wege und Flächen in seinem Wohnort. "Es sieht an manchen Stellen aus wie Sau. Da steht das Unkraut einen Meter hoch. Wieso ist der neue Wirtschaftshof nicht in der Lage, alle Gemeinden des Amtes zu pflegen?", fragte er während der Einwohnerfragestunde. "Während es an einigen repräsentativen Plätzen gepflegt aussieht, werden andere Ort vernachlässigt. Aber bloß weil man nicht direkt am neuen Dorfanger wohnt, ist man doch kein Bürger zweiter Klasse", sagte Deska. Ein weiteres Ärgernis sei, dass Sickerschichten an einigen Straßen nicht gereinigt würden. "Solche kommunalen Arbeiten werden einfach nicht durchgeführt. Ein Haus im Dorf säuft deshalb regelmäßig ab."

Kritik äußerte der Unternehmer auch an den Schutzmaßnahmen des Wirtschaftshofes. "Die MAE-Kräfte sind beispielsweise ohne richtige Schutzkleidung mit einer Sense unterwegs. Da frage ich mich, dürfen diese unausgebildeten Helfer überhaupt mit dieser Technik arbeiten? Wie wäre es denn versicherungstechnisch, wenn es etwas passiert?"

Anschließend setzte Jörg Deska zu einer Generalabrechnung an: "Wenn man bei der Amtsverwaltung etwas anspricht, wird man gleich als Querulant abgestempelt. Da bleibt dann immer ein Nachgeschmack. Und wenn Ecken gepflegt werden, dann bitte im ganzen Ort und nicht nur an den Show-Ecken", erklärte er und erhielt daraufhin spontanen Applaus zahlreicher Ziltendorfer aus dem Zuschauerbereich im Bürgerhaus.

Amtsdirektor Danny Busse ging zunächst auf die Sickerschichten ein. "Diese scheinen an der betreffenden Stelle noch nicht gereinigt worden zu sein, daher danke für den Hinweis. Ansonsten wäre der direkte Weg für ein klärendes Gespräch sicher besser gewesen als hier in der öffentlichen Gemeindevertretersitzung." Auch auf den Vorwurf der MAE-Kräfte ging Busse ein: "Diese sind keine Angestellten des Amtes, sondern sie befinden sich in einer Maßnahme des zweiten Arbeitsmarktes und sollen daher nicht unsere Gemeindehelfer ersetzen. Wenn Sie ansonsten Verfehlungen des Wirtschaftshofes bemerken, bitte ich Sie, mir diesbezüglich Namen und ein genaues Datum zu nennen", erklärte der Amtsdirektor. Daraufhin entwickelte sich ein verbaler Schlagabtausch: "Gut, dann fahre ich in Zukunft mit Videokamera durch die Gegend", sagte Jörg Deska. "Mich stört einfach der Gesamteindruck, und dieser ist in einigen Ecken des Dorfes einfach katastrophal. Das werde ich ja öffentlich sagen dürfen. Ich stehe ja auch für meine Arbeit gerade."

Auch andere Einwohner meldeten sich zu Wort und kritisierten das Erscheinungsbild des Ortes. "Es sieht an vielen Stellen nicht gepflegt aus, zum Beispiel auf der Bahnhofsstraße sind Straßen und Gullys nicht gesäubert - wer kontrolliert denn das? Schließlich zahlen wir ja dafür." Auch auf der Müllroser Straße gebe es Nachholbedarf. "Das Unkraut steht einen halben Meter hoch. Wir haben selber schon dort gemäht", beklagte eine Anwohnerin.