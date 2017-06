Menschenrechtler aus Frankfurt

artikel-ansicht/dg/0/

Am Morgen des 14. Februar 2015 blättert Dieter Bollmann in der MOZ. Im Frankfurter Lokalteil findet er einen Artikel über einen Asylbewerber aus Kamerun, der mitten in der Nacht abgeholt und nach Spanien ausgeflogen wurde. Jetzt gehe in Seefichten die Angst um, heißt es. "Es darf doch nicht sein, habe ich mir da gesagt, dass man Flüchtlinge einfach so aus dem Schlaf reißt und abschiebt", erinnert sich Dieter Bollmann. Ein paar Tage zuvor hatten ihn bereits Michael Kurzwelly und Thomas Klähn darauf angesprochen. Beide machen sich für Flüchtlinge stark. Doch das Asylrecht ist kompliziert. Dieter Bollmann kann und will helfen. Der Rechtsanwalt arbeitet sich in Urteile ein, nimmt Kontakt zu Organisationen wie Pro Asyl und Amnesty International auf und kämpft fortan mit juristischen Mitteln für eine Flüchtlingspolitik, "die sich an den Menschenrechten misst".

171 Flüchtlinge hat er seitdem vertreten, Asylbewerber aus Syrien, Afghanistan, Somalia, Eritrea und anderen Nationen. Unentgeltlich und durch viele Instanzen. In mehreren Fällen ging er bis vor das Bundesverfassungsgericht. "Keiner von ihnen ist aus Frankfurt abgeschoben worden", sagt Dieter Bollmann. Was die Sache noch ein kleines bisschen besonderer macht: Am nächsten Dienstag feiert der Jurist seinen 80. Geburtstag. Für ihn kein Argument, aufzuhören. "Natürlich habe ich alle möglichen Gebrechen, der Körper verfällt. Aber ich werde gebraucht und die Arbeit mit Flüchtlingen ist für mich einfach bereichernd. Solange ich geistig fit bin, werde ich weitermachen."

In Frankfurt lebt Dieter Bollmann überhaupt erst seit April 2013. In einem deutsch-polnischen Mehrgenerationenhaus an der Alten Oder, das er zusammen mit seinem Sohn Sören Bollmann und dessen Ehefrau Agnieszka gebaut hat. Seine eigene Familie, sagt er, stehe stellvertretend für das europäische Friedensprojekt. Darauf sei er stolz. "Mein Vater und der Großvater meiner Schwiegertochter haben 1939 aufeinander geschossen. Jetzt wachsen meine Enkelkinder deutsch-polnisch auf - das ist Europa."

Dieter Bollmann kam im Juni 1937 in Kassel als Sohn eines Lehrerpaares auf die Welt. "Mein Vater war ein Nazi und im Krieg verantwortlich für den Tod vieler Menschen. Er starb im Oktober 1944. Ich würde mich gern noch einmal mit ihm unterhalten." In Korbach (Hessen) machte Dieter Bollmann Abitur. Zum Sommersemester 1957 nahm er dann in Kiel ein Studium der Rechtswissenschaften und Psychologie auf. Bei einer außeruniversitären Veranstaltung traf Bollmann dabei auf Carlo Schmid - eine prägende Erfahrung. Der Sozialdemokrat und Staatsrechtler schrieb am Grundgesetz mit und trat aus fester Überzeugung für ein geeintes Europa ein. Durch ihn wurde Bollmann zum "Europa-Fan" und 1965 auch Mitglied der SPD, der er immer noch aktiv angehört.

1987 brach Dieter Bollmann auf dem Tennisplatz zusammen - Herzinfarkt. Eine Bypass-Operation rettete ihm das Leben. Bollmann verabschiedete sich aus dem Verwaltungsdienst, bliebt jedoch nicht lange untätig und startete eine zweite Karriere. Als selbstständiger Unternehmer half er Kommunen, Verwaltungsstrukturen zu reformieren.

Über Hamburg und Stolpe bei Berlin kam Dieter Bollmann in Frankfurt an. Hier stieg er zeitweise in die Beratungsfirma seiner Schwiegertochter mit ein, die in Deutschland arbeitende Polen vertritt. "Ich fühle mich in dieser liebens- und lebenswerten Stadt vom ersten Tag an gut aufgehoben. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum Realität und Image der Stadt so auseinanderklaffen."

Dieter Bollmann sagt, er genieße jeden Tag. Er schätze die geistige Freiheit im Alter. Die Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren und Partnern wie Dolmetschern, Vereinen oder der evangelischen Gemeinde, die in der Kirchenasylbewegung engagiert ist. Und auch die vielen Gespräche mit Flüchtlingen. Einige von ihnen seien inzwischen gute Freunde. So wie Freddy Ovongo Meba und Cyprien Fathey aus dem Kamerun, seine ersten beiden Mandanten damals nach dem Zeitungsartikel im Februar 2015. Beide machen gerade eine Elektrikerausbildung. Jeder habe einen Anspruch auf lebenswertes Leben, findet Bollmann. Und er sagt: "Ich werde mich immer für Menschenrechte einsetzen, bis zum letzten Atemzug."