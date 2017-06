Verwirrung um Strafzinsen

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg/Seelow (MOZ) Für die Kunden der Sparkasse Märkisch-Oderland treten Anfang Juli einige Veränderungen in Kraft. In Briefen wurden sie unter anderem über die Erhebung eines Verwahrentgeltes informiert. Doch die Guthabengrenze von 250 000 Euro gilt nur für ein Konto je Kunde.

Die Europäische Zentralbank bleibt bei ihrer Null-Prozent-Zinspolitik. Das wurde am Freitag bekannt. Dass die Sparer die Zeche bezahlen, haben die Kunden der Kreissparkasse einmal mehr erfahren: Die Sparkasse Märkisch-Oderland erhebt ab Juli für Zahlungskonten, auf denen mehr als 250 000 Euro "geparkt" sind, neben den Kontoführungsgebühren auch ein Verwahrentgelt, also de facto Negativzinsen. Das hatte Sparkassen-Vorstandschef Uwe Schumacher in der Bilanz-Pressekonferenz im Februar bereits angekündigt.

Kunden mit mehreren Konten bei der Sparkasse MOL staunten nun nicht schlecht, als sie lasen, dass es für weitere Konten nur eine Freigrenze von 5000 Euro fürs Verwahrentgelt gibt. "Der Freibetrag von 250 000 Euro gilt nur für jeweils ein Zahlungskonto eines Privat- oder Geschäftskunden", erklärt Sparkassen-Sprecherin Gabriele Lehmann auf Nachfrage.

Auf gewerbliche Kunden angesprochen, die dadurch erhebliche Probleme und Mehrkosten befürchten müssten, sagt sie: Für Großkunden, wie kommunale Wohnungsunternehmen, würden Ausnahmen gemacht. "Die Unternehmen müssen natürlich geschäftsfähig bleiben", betont Lehmann.

Auf die Frage, ob von den Negativzinsen auch Kommunen und Vereine aus dem Landkreis betroffen sind, die Konten bei der Kreissparkasse haben, sagt die Sprecherin des Kreditinstitutes: Für Kommunen sei die Grenze, ab der das Verwahrentgelt erhoben wird, auf eine Million Euro angehoben worden. Außerdem könne es sowohl für Kommunen als auch für Vereine individuelle Lösungen geben, beschwichtigt die Sparkassen-Sprecherin.

Man gehe allerdings davon aus, "dass es in erster Linie Aufgabe des Kunden ist, seine finanziellen Angelegenheiten zu ordnen und sich im Bedarfsfall an uns zu wenden", ergänzt Gabriele Lehmann.

Bisher habe es auf die Ankündigung der Verwahrentgelt-Erhebung "keine Kündigungen in Größenordnungen" gegeben, sagt sie. Und verweist darauf, dass ja auch andere Kreditinstitute in der Region Negativzinsen erheben würden. Das stimmt. Allerdings verlangen sowohl die Sparkasse Oder-Spree als auch die Volks- und RaiffeisenbankFürstenwalde-Seelow das Verwahrentgelt in der Regel erst ab einem Kontostand von einer halben Million Euro.

Die Höhe des Verwahrentgeltes ist übrigens variabel. Sie richtet sich nach den Zinsen, die die Europäische Zentralbank (EZB) für Einlagen verlangt und liegt bei der Sparkasse MOL zunächst bei 0,4 Prozent des jeweiligen Kontobestandes.

Die anderen Mitteilungen im Infobrief der Kreissparkasse sind indes erfreulicher. So wird ab Juli das tägliche Verfügungslimit für Sparkassen-Karten von bislang 2200 auf 5000 Euro angehoben. Damit entspreche man dem Wunsch vieler Kunden, sagt Gabriele Lehmann.

Leichter wird es zudem, mit den Sparkassen-Karten kontaktlos zu bezahlen. Ob im Parkhaus oder beim Fahrscheinkauf, die neue girocard kontaktlos-Funktion ermöglicht das bargeldlose, elektronische Bezahlen von Summen bis 25 Euro, auch ohne PIN-Eingabe. Sparkassen-Kunden, die ab Juli eine neue Kreditkarte erhalten, werden mit dieser künftig auch kontaktlos bezahlen können,