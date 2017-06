Kreative Kraft der Landschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Neuwerder (MOZ) Zum sechsten Mal zeigt LAND(SCHAFFT)KUNST mehr als 25 zeitgenössische Künstler im havelländischen Neuwerder (Gemeinde Gollenberg). Eröffnung ist am kommenden Samstag. Bis 3. Juli lockt diese Ausstellungsbiennale in den ländlichen Raum.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580379/

Aus einer privaten Initiative hervorgegangen wirken Dorfbewohner und Künstler zusammen: Die Bewohner öffnen den Kulturschaffenden ihre Gärten, Scheunen, Stallungen und Häuser; zudem bieten das Feuerwehrhaus, die alten Backhäuser oder Plakatwände außergewöhnliche Ausstellungsorte. So verwandeln Künstler die landwirtschaftlichen und dörflichen Räume in ein vielgestaltiges Kunsterlebnis. Die Werke gewinnen in dieser Umgebung ihre ganz eigene Ausdruckskraft.

Besucher können an drei Wochenenden (17./18., 24./25. Juni sowie 1./2. Juli jeweils 13.00 bis 19.00 Uhr) oder nach Vereinbarung in dieser temporären Outdoor-Galerie Werke von 25 Kunstschaffenden entdecken. Renommierte Künstler, die dem Besucher in vorhergehenden Ausstellungen begegnet sind, wie Hans Scheib (Bildhauer), Ernst Baumeister (Skulptur), Moritz Götze (Malerei, Objekte), Ulrike Hogrebe (Malerei) und Susanne Wehr (Fotografie) zeigen jüngste Arbeiten. Außerdem werden unter anderen erstmals teilnehmen: Claudio d'Ambrosio (Installation, Malerei), Klaus Hack (Skulptur), Cornelia Schleime (Malerei), Tatjana Schülke (Skulptur) und Isabel Kerkermeier (Installation).

Die Vernissage findet um 14.00 Uhr im Atelier von Ulrike Hogrebe statt. Mehr Informationen gibt es im Internet auf www.land-schafft-kunst.de.