Vorgezogene Parlamentswahl im Kosovo hat begonnen

Pristina (dpa) Im Kosovo hat am Sonntagmorgen die um ein Jahr vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Rund 1,8 Millionen Wahlberechtigte entscheiden über die Zusammensetzung der Volksvertretung. Mit Spannung wird erwartet, ob radikale und extremistische Parteien wie in den Umfragen vorausgesagt einen klaren Sieg erringen. Das würde die ohnehin angespannte Lage auf der Balkanhabinsel verschärfen. Damit würde die von der EU seit Jahren vermittelte Aussöhnung zwischen dem fast nur noch von Albanern bewohnten Kosovo und Serbien weiter erschwert. Belgrad will seine frühere Provinz, die seit 2008 unabhängig ist, wieder zurückhaben.