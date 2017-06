artikel-ansicht/dg/0/

Bei den Jägern heißt es fachmännisch: Es ist Setz- und Brutzeit. Rehe, Hasen, Hirsche und Wildschweine haben jetzt nur Augen und Ohren für die Kinderstube.

Wer jetzt in den Wäldern spazieren geht oder über die Wege joggt und radelt, sollte doppelt aufmerksam sein. "Vor allem, wenn sie dabei von ihren Vierbeinern begleitet werden", betont Marco Schulze, Geschäftsführer vom Kreisjagdverband Oberhavel.

Denn Schutz und Ruhe benötigen sowohl das Rehkitz und der Frischling als auch die Elterntiere: "Letztere reagieren in dieser Zeit besonders sensibel auf Störungen, im Extremfall verlassen sie ihren Nachwuchs oder stellen ihre Fütterungsaktivitäten ein", so Schulze.

Umsicht sei auch beim Auffinden von vermeintlich verlassenem Jungwild gefragt. Jäger Schukze empfiehlt, sich zügig und geräuschlos zu entfernen und die kleinen Wesen "keinesfalls anzufassen, sondern an der jeweiligen Fundstelle zu belassen." Denn erst durch Menschengeruch würden die gesunden Jungtiere oft zu hilflosen Waisen. "Das wäre falsch verstandene Tierliebe. Sie bewirkt in diesen Fällen leider allzu häufig das Gegenteil", betont Schulze.

In aller Regel halten sich die Elterntiere in der Nähe auf und kehren dorthin zurück, sobald sich der Mensch entferne. Kleine Junghasen seien beispielsweise durch ihre Farbe gut getarnt und in den ersten Lebenstagen quasi geruchslos. Zum Schutz vor Fressfeinden würden sie in der Sasse, einer Bodenmulde, abgelegt. Die Jungen würden tagsüber vom Muttertier häufig zur Futtersuche allein gelassen. Die Häsin sucht ihren Nachwuchs nur zwei- bis dreimal täglich zum Säugen auf.

Auch Rehe ließen ihren Nachwuchs zum Schutz die meiste Zeit des Tages allein, so Schulze. Spaziergänger, die ein Kitz finden und nicht wissen, wie zu verfahren ist, sollten im Zweifelsfall einen ortsansässigen Jäger kontaktieren, der den Zustand des Wildtieres genau einschätzen kann, empfiehlt Schulze. "Ansonsten gilt: Auf den ausgewiesenen Wegen bleiben und unbedingt den Hund angeleint führen", erläutert er. Zwar gelte in Brandenburgs Wäldern Leinenpflicht, aber gerade im Frühjahr müsse dies nochmal betont werden, so Schulze. Denn in jedem Hund stecke ein Jagdinstinkt. "Wird dieser erst geweckt, ist auch die beste Erziehung schnell vergessen." Dann passiere es nicht selten, dass dieMuttertiere ihren Nachwuchs verteidigen. Während eine Bache aber ihren Nachwuchs wirksam schützen könne, sei das bei einem Reh anders. Diese zahlen für ihren Einsatz oft mit dem Leben - "und das Kitz muss dann elend verhungern", so Schulze.

Auch die Vögel stecken mitten in der Nachwuchspflege, teilt der Brandenburger Naturschutzbund (Nabu) mit. Er fordert, wie die Jäger, dazu auf, sich vorsichtig über Feld und Flur zu bewegen. "Wenn wir querfeldein marschieren oder Hunde unkontrolliert durch Wald, Wiesen und Ackerflächen springen, können auch viele bedrohte Arten wie Feldlerche, Rebhuhn oder Waldlaubsänger nicht erfolgreich brüten", sagt Christiane Schröder, Nabu-Landesgeschäftsführerin. "Eine Feldlerche erkennt nicht, ob eine Spaziergängerin Böses im Schilde führt. Und sie sieht dem Hund nicht an, ob er friedlich seiner Wege geht. Für sie scheint angesichts dieser Eindringlinge in ihren Lebensraum das eigene Leben oder das des Nachwuchses auf dem Spiel zu stehen."

Zahlreiche Vogelarten brüten am Boden oder in Bodennähe. Viele dieser Bodenbrüter stehen auf der Roten Liste und sind stark gefährdet. "Die Vögel bauen ihre Nester an Stellen, an denen man sie nicht unbedingt erwarten würde: auf vegetationsarmen Waldlichtungen, Ackerflächen und Wiesen, an Wegrändern oder auch unterm Gebüsch in öffentlichen Parks", berichtet die Biologin. Verlassen Elternvögel fluchtartig ihr Gelege, kühlen die Eier rasch aus und sterben ab. Auch Jungvögel kühlen bei nasskaltem Wetter aus oder kollabieren bei Hitze. Müssen die Altvögel sie für längere Zeit alleine lassen, verhungern sie oder werden für natürliche Feinde zur leichten Beute.

"Ungewollt zum Vogelmörder kann man auch im Hausgarten werden", sagt Schröder. Singvögel wie Amsel, Heckenbraunelle und Zaunkönig brüten oft zwischen schützendem Gehölz. Schneidet man in dieser Zeit Hecken oder Sträucher, können sie so sehr gestört werden, dass sie ihre Brut aufgeben. Deshalb ist es wichtig, mit dem Schnitt bis zum Spätsommer zu warten. "Auf jeden Fall sollte man die Sträucher gründlich nach belegten Nestern absuchen."

Die Biologin bittet um mehr Rücksichtnahme beim Spaziergang und im Garten. "Mitunter ist auch ein Hinweis an Mitmenschen sinnvoll. Es kommt immer wieder vor, dass jemand vom Wegegebot im Naturschutzgebiet gar nichts weiß. So mancher Hundehalter ist überrascht, wenn man ihm erzählt, warum sein freilaufender Hund für Bodenbrüter gefährlich werden kann. Und nicht jeder Hobbygärtnern kennt sich automatisch mit den Brutzeiten der Singvögel aus."