"Töchter ohne Väter"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580399/

Bereits zum vierten Mal haben sie aktiv einen Film mit ausgewählt, der im laufenden Programm gezeigt wird.

Aktuell laufen Szenen aus dem 90-minütigen Dokustreifen über kriegsbedingt vaterlos aufgewachsene Frauen bereits im Vorprogramm. Am 28. Juni wird der Streifen erstmals in Bad Belzig komplett gezeigt. Im Anschluss an die Vorstellung wird zu einem Filmgespräch mit Andreas Fischer geladen - dass das "Hofgarten" Team um Sven Andresen und Andreas Söhnge genau das möglich machte, freut die Damen ganz besonders. Ist es doch ihre Generation, die vielfach selbst ohne Vater aufgewachsen ist.

Aber der Reihe nach. Empfohlen hat den Streifen eigentlich Rosel Friedrichs Schwiegertochter aus Berlin. "Sie rief mich an und sagte, Mutti, den Film müsst ihr unbedingt auch sehen", so die 76-Jährige an das mittlerweile schon einige Wochen zurückliegende Telefonat.

Nachdem sich beide via Telefon in Kurzform über den Inhalt des Streifens ausgetauscht hatten, war sich Rosel Friedrich sicher, dass der Film auch in Bad Belzig ein breites Publikum erreichen könnte. Die Wanderfreundinnen stimmten der Idee zu, das Kinoteam freute sich über die erneute Kooperation mit den engagierten Ruheständlerinnen und gemeinsam machte man sich an die Verwirklichung des Vorhabens.

"Ich kenne hier so viele Frauen, deren Väter nicht mehr aus dem Krieg nach Hause gekommen sind", erzählt die 76-Jährige, die mit Unterstützung von Freundinnen und Wanderfreundinnen derzeit bereits ordentlich die Werbetrommel für den Streifen rührt. Wie die neun Protagonistinnen im Film, die vaterlos aufgewachsen sind und als oft einzige Erinnerung an den ihnen fremd gebliebenen Mann eine vergilbte Fotografie hüten. Ihre Väter starben an der Front, in der Kriegsgefangenschaft oder gelten seit Kriegstagen als vermisst. Die Leben der Töchter, die kurz vor oder während des Krieges geboren wurden, sind bis heute vom Verlust des Vaters geprägt. Im Film reden die neun Frauen über ihre Gedanken, Gefühle, Empfindungen und Erfahrungen.