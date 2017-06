Vorverkauf für Elbphilharmonie startet

artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (dpa) Neue Saison, neue Chance: Am Montag beginnt der Einzelkartenvorverkauf für die Konzertsaison 2017/2018 in der Hamburger Elbphilharmonie. Ab 10 Uhr sind die begehrten Karten online unter www.elbphilharmonie.de erhältlich. Hamburger haben einen Heimvorteil: Sie können ihr Wunschticket auch direkt bei mehr als 40 Vorverkaufsstellen kaufen, während die Tickets online bis zum 1. Juli nur vorbestellt werden können. Gehen mehr Bestellungen ein als Karten verfügbar sind, entscheidet das Los.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580402/

Das spektakuläre Konzerthaus wurde im Januar eröffnet. Die Nachfrage nach Tickets ist seitdem riesig. In der Vergangenheit waren die Server regelmäßig zusammengebrochen, sobald es neue Karten zu kaufen gab.

Daher hat sich die Hamburgmusik GmbH entschlossen, das Online-Vergabeverfahren wie schon bei den Abonnements und einigen Sonderkonzerten zu ändern. "Die Umstellung macht die Ticketbuchung stressfrei. Die Interessenten haben drei Wochen Zeit, um ihre Bestellung aufzugeben", sagte Intendant Christoph Lieben-Seutter. Um möglichst vielen Menschen den Erwerb von Tickets zu ermöglichen, bleibt es bei der Regelung, dass pro Käufer bis zu vier Karten pro Konzert und insgesamt maximal zehn Karten gekauft beziehungsweise online bestellt werden können.

Die neue Verfahrensweise betrifft nur die Konzerte von HamburgMusik, etwa ein Drittel aller Veranstaltungen in der Elbphilharmonie. Der Vorverkauf für Veranstaltungen des NDR, des Philharmonischen Staatsorchesters, der Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette, der Symphoniker Hamburg, des Ensemble Resonanz und der Kammermusikfreunde beginnt ebenfalls am 12. Juni um 10 Uhr an den Vorverkaufsstellen der jeweiligen Veranstalter sowie online über www.elbphilharmonie.de bzw. direkt bei den Veranstaltern.