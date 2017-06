Zimmer(f)rei in Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Das Kinder- und Jugendtheater führt im Juni seine Eigenproduktion der freien Theaterwerkstatt "Durch(Theater)Einander auf. Das Stück lautet "Zimmer(f)rei" und wird am Donnerstag, 22. Juni, und Freitag, 23. Juni, auf der Studiobühne jeweils um 19.30 Uhr gezeigt. Zimmer(f)rei ist für Zuschauer ab zwölf Jahren geeignet. "16 Gedanken. Biografien, die sich mal nah, mal ganz fern sind. Alle wohnen in einem Haus, das sich selbst das Leben nennt. Erfahrungsaustausch: Mobbing, Sexualität, Heimat, Stigmata, Verblendung, Entscheidungen und der Kampf mit sich selbst.

Alle Akteure versuchen in diesem Stück, ihre Gedanken auf die Bühne zu bringen. Mal humoristisch, mal traurig und auch mal radikal. Ihr großes Ziel: Ein Zimmer ist im Haus des Lebens frei. Vielleicht wollen sie es ja bewohnen? Um es ihnen so angenehm wie möglich zu machen, wird auch nochmal ordentlich im Seelenleben gehämmert, renoviert und gezimmert..."

Die Theatergruppe des KiJu's hat sich vor gut zwei Jahren gegründet. Ursprünglich als Jugendtheatergruppe gedacht, entwickelte sie sich hin zu einer offenen Theaterwerkstatt, in der jeder willkommen ist: unabhängig von Alter, Geschlecht oder Hautfarbe. Die Laienschauspieler beschäftigen sich im Theaterspielen mit aktuellen politischen Themen und versuchen, ihre Ansichten und Gefühle auf die Bühne zu bringen, ohne sich dabei zu scheuen, selbst biografisch-dokumentarische Anteile in das Stück mit einfließen zu lassen.

Das KiJu (Haus der Kinder, Jugend und Familien in Hohenstücken) bietet offene Angebote (Jugendcafe und Kinderclub) an und orientiert sich auf ein breites Spektrum, das den Oberbegriff "außerschulische Bildung" trägt.

2017 hat es unter anderem das Brandenburger Theater möglich gemacht: die Akteure dürfen sich zum ersten Mal auf einer großen Bühne ausprobieren.

Der Eintritt beträgt in der Kategorie I sechs Euro. In der Sitzplatzkategorie II bezahlen Kulturliebhaber fünf Euro. Karten können per Telefon unter 03381/511111 bestellt werden.