Malmö (dpa) Im schwedischen Malmö ist erneut ein junger Mann auf offener Straße erschossen worden. Die Polizei sei am Samstagabend zu einer Adresse in dem Problemviertel Seved gerufen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen. "Dort fanden sie einen schwerverletzten Mann, der mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebrachte wurde." Der 1987 geborene Mann sei aber nicht mehr zu retten gewesen. "Wir haben noch niemanden verhaftet und keine Verdächtigen", sagte die Sprecherin. Ihre Kollegen hätten die Nacht damit verbracht, Zeugen zu befragen.