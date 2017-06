Nach Zwischenlandung: Kein Sprengmittel an Bord gefunden

artikel-ansicht/dg/0/

Köln (dpa) In dem verdächtigen Rucksack, der am Abend zu der außerplanmäßigen Landung eines Flugzeugs auf dem Flughafen Köln/Bonn geführt hat, wurden keine Sprengmittel gefunden. Das sagte ein Sprecher der Polizei in Köln. Ein Entschärfer der Bundespolizei habe den Rucksack kontrolliert gesprengt. Von den 151 Passagieren des Fluges von Slowenien nach London nahm die Polizei drei Männer fest. Die 31, 38 und 48 Jahre alten Briten waren auch heute noch in Gewahrsam der Polizei. Die Polizei erklärte, sie hätten sich an Bord offenbar über terroristische Inhalte unterhalten.