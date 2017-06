Deutsche Weltmeister feiern Urlaub, Gala und Hochzeit

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580421/

«Gut gemacht. Gut zu sehen, dass die neuen Spieler bereits stark spielen», lautete die aus den USA übermittelte Botschaft von Abwehr-Ass Jérôme Boateng.

Das 7:0 gegen San Marino, der höchste Heimsieg der Ära Löw, erfreute die jungen Nachrücker in der Nationalmannschaft. «Wir haben tolle Spieler, die die Pause bekommen. Aber für uns ist es gleichzeitig die Möglichkeit, uns zu beweisen», sagte Tordebütant Amin Younes nach seinem zweiten Länderspiel. «Wir repräsentieren Deutschland, den Weltmeister», sagte der 23-Jährige von Ajax Amsterdam.

Die vielbelasteten Stars der vergangenen Jahre genießen ihre Turnierauszeit in vollen Zügen. «Die haben alle ihren wohlverdienten Urlaub gerade. Darum können wir Jungen probieren, unsere Chance zu nutzen und bei der WM dabei zu sein», sagte der 21-jährige Timo Werner. Von den Brasilien-Siegern zählen nur Julian Draxler, Shkodran Mustafi und Matthias Ginter zum Confed-Cup-Aufgebot von Joachim Löw.

Neuer, nach seinem Fußbruch immer noch an Krücken, und seine Nina gaben sich in Monopoli nun auch kirchlich das Ja-Wort. Rund 150 Gäste feierten die Traumhochzeit im Süden Italiens. Im großen Rahmen trat auch Champions-League-Sieger Kroos auf. Der Weltmeister von Real Madrid hatte zu Gala mit viel Prominenz nach Köln geladen, auf der 642 041,11 Euro für seine Stiftung zusammenkamen. Diese kümmert sich in erster Linie um gesundheitlich stark beeinträchtigte Kinder und Jugendliche sowie um deren Familien.

Der erfolgreichste deutsche Fußballer des Jahres schaut aber auch aus der Ferne genau auf Löws Casting für die WM 2018 in Russland. «Bei der Bewertung sollte man immer im Blick haben, dass einige Neulinge dabei sind, denen man Zeit geben sollte», sagte Kroos. «Wir treten mit einer Mannschaft an, die so noch nie zusammengespielt hat. Dennoch ist es eine gute Gelegenheit, sich den einen oder anderen Spieler genauer anzuschauen.»

Kroos & Co. schnaufen derweil durch - und kümmern sich um ihre geschundenen Körper. Boateng arbeitet nach seiner Muskelverletzung in den USA an der Fitness. Thomas Müller ließ sich am Daumen operieren.

Mats Hummels genoss es, nach einigen Blessuren in der Endphase der Saison «10, 14 Tage gar nichts zu tun». Der 28-Jährige hat ein umfangreiches Wellness- und Erlebnisprogramm für seine bis zum Bayern-Trainingsstart am 1. Juli dauernden Ferien geplant. Unter anderem trat der Verteidiger in einem TV-Talk auf. «War sehr lustig, aber ein, zwei Sachen, die etwas flapisg gesagt wurden, kann man mir wieder um die Ohren hauen», meinte Hummels. Aber im Urlaub kann ihm das eigentlich herzlich egal sein.