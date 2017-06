Vettel startet von Platz zwei ins Kanada-Rennen

artikel-ansicht/dg/0/

Montréal (dpa) Formel-1-Spitzenreiter Sebastian Vettel startet am Abend in seinem Ferrari vom zweiten Platz in den Großen Preis von Kanada. Im Kampf um den Sieg bei dem siebten Saisonrennen verschaffte sich sein WM-Verfolger Lewis Hamilton mit der Pole Position die beste Ausgangsposition. Die zweite Startreihe bilden Valtteri Bottas im zweiten Mercedes und Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari.