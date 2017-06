artikel-ansicht/dg/0/

Bienenfarm (MOZ) Ein 81-jähriger Pilot ist am Samstagabend mit seinem Flieger auf dem Gelände des Flugplatzes in Bienenfarm bei Nauen abgestürzt. Der Mann musste mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus ausgeflogen werden. Das Flugzeug der Marke Eigenbau war während des Starts in Turbulenzen geraten und in der Folge aus etwa fünf Meter Höhe senkrecht zu Boden gekracht, wie Manuel Meger, Geschäftsführer des Flugplatzes, bestätigte. "Der erfahrene Pilot, der regelmäßig unseren Flugplatz nutzt, hat noch Glück gehabt." Trümmer des Leichtflugzeugs der 120-Kilo-Klasse, das in Schleudern geraten war, waren auf dem Gelände verteilt, darunter die abgerissenen Flügel. Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte waren im Beisein der Polizei im Einsatz.