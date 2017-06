Die Reformation in havelländischen Städten

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Auf eine reformationsgeschichtliche Tour durch einige Städte des Havellands lädt der Potsdamer Historiker Felix Engel seine Zuhörer am kommenden Dienstag um 18.00 Uhr im Theatersaal des Jahngymnasiums in Rathenow ein. In seinem Beitrag im Rahmen der öffentlichen Vortragsreihe zum Reformationsjubiläum, speziell für Brandenburg, spricht er über seine Forschungen zu Einführung und zu Verlauf der Reformation unter anderem in Rathenow, Friesack, Rhinow, Nauen und Ketzin. Organisiert wird die Vortragsreihe von der AG Reformationsjubiläum im Landkreis Havelland gemeinsam mit dem Jahngymnasium und der Brandenburgischen Historischen Kommission. Interessierte sind herzlich eingeladen. Eintritt frei!