Rinderhalter von Jungtier auf Hörner genommen

Pritzwalk (dpa) Wildwest in Pritzwalk: Ein Rinderhalter ist in der Prignitzstadt von einem entlaufenen Jungtier auf die Hörner genommen, durch die Luft gewirbelt und verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Sonntag büxten dem Mann am Samstag insgesamt 16 Jungtiere von einer Weide vor den Toren Pritzwalks aus. Eines davon gelangte in die Stadt. Beim Versuch, die Färse einzufangen, wurde der Rinderhalter attackiert. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.