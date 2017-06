Bundespräsident startet eigenen Auftritt bei Facebook

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will mit den Bürgern künftig auch direkt über soziale Medien kommunizieren. An diesem Montag soll dafür sein Facebook-Auftritt (https://www.facebook.com/Bundespraesident.Steinmeier/) starten, wie das Präsidialamt am Sonntag mitteilte. Anlass ist Steinmeiers dritter Antrittsbesuch in einem Bundesland am Montag in Hessen. Bereits nach seiner Wahl im Februar hatte er angekündigt, auch soziale Medien zu nutzen, um vor allem mit jungen Menschen zu diskutieren.