Offenbach (dpa) Beim Wetter haben die Menschen in der Südhälfte Deutschlands am Montag zunächst die besseren Karten. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es südlich von Mosel und Main zunächst sonnig, die Temperaturen liegen zwischen 25 und 30 Grad. Im Nordwesten Deutschlands und in Küstennähe werden dagegen maximal 16 bis 20 Grad erreicht. Bei teilweise starker Bewölkung kann es zu schauerartigen Regenfällen kommen.