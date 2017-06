Ermittlungen gegen drei Verdächtige nach Champs-Élysées-Anschlag

artikel-ansicht/dg/0/

Kurz vor der Präsidentenwahl in Frankreich hatte der 39-jährige Karim C. am 21. April mit einem Kalaschnikow-Gewehr einen Polizisten erschossen. Zwei weitere Beamte und eine deutsche Passantin wurden verletzt. Die Polizei erschoss den in Frankreich geborenen Täter. In der Nähe seiner Leiche fanden die Ermittler einen handschriftlichen Zettel, auf dem die Terrormiliz Islamischer Staat verteidigt wurde.

Gegen einen weiteren Verdächtigen hatten die Behörden bereits im Mai Ermittlungen eingeleitet, ebenfalls im Zusammenhang mit der Waffe des Angreifers.