Brandenburg (MZV) Der Fontane-Klub präsentiert zusammen mit dem Dom zu Brandenburg an der Havel ab dem kommenden Donnerstag, 15. Juni, stimmungsvolle Kinoabende unterm Sternenhimmel. Wunderbare Filme werden in historischer Kulisse auf der großen Wiese der Dominsel gezeigt.

Auf dem Programm stehen Filme wie "La La Land", "Adams Äpfel" und "Und wenn wir alle zusammenziehen?". Den Anfang macht von Donnerstag, 15. Juni, bis Samstag, 17. Juni, der Film "La La Land". Das Musical aus den USA ist ohne Altersbeschränkung und dauert 127 Minuten. Ein kurzer Blick in die Handlung: Mia ist eine leidenschaftliche Schauspielerin, die ihr Glück in Los Angeles sucht. Sebastian will dort ebenfalls seinen Durchbruch schaffen, allerdings als Musiker, der Menschen des 21. Jahrhunderts für traditionellen Jazz begeistern möchte. Mia und Sebastian müssen sich mit Nebenjobs durchschlagen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Nachdem sie einander vorm Klavier begegnet und schließlich ein Paar geworden sind, geben sie sich gegenseitig Kraft. Von nun an arbeiten sie zu zweit daran, groß rauszukommen. Doch schnell müssen Mia und Sebastian feststellen, dass ihre Bestrebungen auch Opfer fordern und ihre Beziehung auf eine harte Probe stellen. Verrät sich Sebastian selbst, wenn er in der Band von Keith Musik spielt, die er gar nicht mag?

Nach "La La Land" folgt ab Donnerstag, 22. Juni, der Streifen "Adams Äpfel". Er wird bis Samstag, 24. Juni, gezeigt. Zum Inhalt: Ivan ist ein guter Mensch. Fast schon zu gut für diese Welt. Deshalb nimmt sich der Dorfpfarrer in seiner abgelegenen Kirche verlorener Seelen an -Sie alle danken Ivan seinen unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen auf ihre eigene Weise. Das Spiel funktioniert prächtig - bis Adam auftaucht, ein tumber Skinhead, der sich fest vorgenommen hat, dem Heiligenschein Satanshörner aufzusetzen.

Zum Monatswechsel steht das Drama "Paula - Mein Leben soll ein Fest sein" auf dem Spielplan. Das Stück ist für Zuschauer ab zwölf Jahren geeignet und wird vom 29. Juni bis 1. Juli gezeigt. Bremen, 1900: Die 24-jährige Paula Becker ist fest dazu entschlossen, einmal eine große Malerin zu werden. In einer Zeit, in der kaum jemand einer Frau ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben zutraut, wird das kein leichtes Unterfangen - selbst ihr eigener Vater Carl möchte ihr das ausreden. Doch Paula macht unbeirrt weiter und zieht schließlich nach Worpswede. Schon bald lernt sie einige ihrer Kollegen kennen, darunter die Bildhauerin Clara Westhoff, den Dichter Rainer Maria Rilke und schließlich Otto Modersohn. Langsam aber sicher kommen sich Paula und Otto, Witwer und Vater einer kleinen Tochter, immer näher. Doch das gemeinsame Leben als Künstlerpaar bringt jede Menge Herausforderungen ...

Zum Abschluss des Sommerkinos am Dom wird eine Komödie geboten. "Und wenn wir alle zusammenziehen?" heißt es vom 6. bis 8. Juli. Auf der Leinwand sind unter anderem Geraldine Chaplin, Jane Fonda und Pierre Richard zu sehen. Zur Handlung: Die Ehepaare Jeanne und Albert, Annie und Jean sowie der Witwer Claude sind seit einer Ewigkeit befreundet. Mittlerweile sind sie alt und kämpfen gegen die Leidenschaftslosigkeit ihrer Ehen, gegen Vergesslichkeit und Krankheiten. Als die Familie des Witwers Claude versucht, ihn wegen seiner Demenzerkrankung in ein Pflegeheim zu stecken, nehmen sein Freund Jean und dessen Frau Annie ihn bei sich auf. Schließlich beschließen die drei zusammen mit Jeanne und Albert eine Wohngemeinschaft in einem Pariser Vorort zu gründen. Als Hilfskraft stellen sie einen jungen Deutschen namens Dirk ein. Dessen Anwesenheit bringt verborgene Wünsche und bislang streng gehütete Geheimnisse an den Tag.

Das Sommerkino am Dom findet im Sommergarten hinter Burghof 5 statt. Picknickdecken und Klappstühle sowie Mückenspray dürfen mitgebracht werden. Parkplätze sind am Grillendamm vorhanden. Jede Vorstellung beginnt um 21.45 Uhr. Der Eintritt beträgt pro Person sechs Euro. Weitere Informationen erhalten Interessierte beim Fontane-Klub im Internet unter www.fontane-klub.de oder telefonisch 03381/ 793277. Ticketreservierungen sind unter der genannten Festnetznummer ebenfalls möglich.