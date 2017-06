artikel-ansicht/dg/0/

Hannover (dpa) Nach dreitägiger Debatte hat die Linke am Sonntag einmütig ihr Wahlprogramm verabschiedet, in dem sie einen radikalen Politikwechsel fordert. Bei der Abstimmung auf dem Parteitag gab es am Sonntag nur wenige Gegenstimmen und Enthaltungen. Auf rund 100 Seiten tritt die Partei unter dem Titel "Sozial. Gerecht. Frieden. Für alle" unter anderem für eine Mindestsicherung von 1050 Euro anstelle von Hartz IV, eine Abschaffung der Nato und aller Geheimdienste, ein Ende aller Bundeswehreinsätze und eine Millionärssteuer von 75 Prozent ein. Seit Freitag hatte die Partei über rund 300 Änderungsanträge abgestimmt, die meisten wurden abgelehnt. Allerdings wurde in letzter Minute noch der Titel geändert und das Wort "Frieden" eingefügt.