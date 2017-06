artikel-ansicht/dg/0/

Tel Aviv (dpa) Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Auflösung des UN-Hilfswerks für Palästinenser (UNRWA) gefordert. Dieses löse nicht die Probleme der palästinensischen Flüchtlinge, sondern verewige sie und stachele gegen Israel auf, sagte Netanjahu am Sonntag bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem. Vorausgegangen war die Entdeckung eines Tunnels unter zwei von der Agentur betriebenen Schulen in dem von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Gazastreifen.