Zweiradfahrer schwer verletzt

Germendorf/Velten (OGA) Ein Motorradfahrer musste am Sonnabend nach einem Unfall in der Germendorfer Dorfstraße mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum gebracht werden, heißt es im Bericht der Polizei. Der Mann war gegen Mittag Richtung Oranienburg unterwegs. Eine Peugeot-Fahrerin bog nach links zum Baumarkt ab und übersah das ihr entgegen kommende Zweirad offenbar. Der 52-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die Germendorfer Dorfstraße war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Das Motorrad wurde durch Angehörige des Verletzten von der Unfallstelle abgeholt.

Zu einem weiteren Unfall, an dem ein Zweirad beteiligt war, kam es ebenfalls am vergangenen Wochenende. Ein 53-jähriger Mopedfahrer und eine 24-Jährige in einem Dacia befuhren die Veltener Chaussee zwischen Velten und Borgsdorf-Pinnow. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Frau auf den vorausfahrenden Mopedfahrer auf, so dass der stürzte und sich verletzte. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.