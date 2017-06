Zehntausende radeln durch Berlins Straßen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bei bestem Frühlingswetter haben am Sonntag Zehntausende Radfahrer an der traditionellen Sternfahrt in die Berliner Innenstadt teilgenommen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC), der die Fahrt seit 1993 organisiert, schätzte die Zahl der Teilnehmer auf etwa 100 000. Mit der Veranstaltung demonstrieren der Club und die Radler jährlich für bessere Bedingungen des Radverkehrs und die gleichberechtigte Nutzung des Fahrrades als Verkehrsmittel.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580473/

Genaue Angaben zur Zahl der Teilnehmer seien schwierig, da entlang der Routen immer wieder Radfahrer dazustießen oder sie verließen, sagte ein Sprecher des ADFC am Nachmittag. Das Gros hatte sich am Morgen und Vormittag an verschiedenen Treffpunkten entlang mehrerer Strecken in Berlin und Umland getroffen.

Diejenigen Radler, die am längsten unterwegs waren, kamen auch in diesem Jahr wieder aus Polen: Bereits in der Nacht machte sich ein Pulk aus Stettin in Richtung Berlin auf den Weg. Auch vom Potsdamer Hauptbahnhof aus starteten zahlreiche Radfahrer. Gegen Mittag erreichten die verschiedenen Gruppen die Innenstadtbezirke. Auf dem Abschnitt der A100 auf dem Südring kam es wegen Problemen mit einer Schranke zu Verzögerungen.

Die sternförmig aufeinander zulaufenden Routen trafen sich beim Großen Stern an der Siegessäule, wo sich bis zum Nachmittag nach und nach die Teilnehmer versammelten. Auf der angrenzenden Straße des 17. Juni besuchten im Anschluss viele Teilnehmer das Umweltfest, das traditionell mit der Sternfahrt zusammenfällt. Dort präsentierten sich 240 Aussteller zum Thema "Ökolandbau - gut für uns und gut für's Klima". Mit der Sternfahrt demonstrieren Radfahrer seit 1977 für fahrradfreundlichere Städte.