Geringe Beteiligung an vorgezogener Parlamentswahl im Kosovo

Pristina (dpa) Die um ein Jahr vorgezogene Parlamentswahl im Kosovo ist bei den mehr als 1,8 Millionen Bürgern nur auf wenig Interesse gestoßen. Bis 15.00 Uhr hatten nur 27,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, berichteten die Medien unter Berufung auf die staatliche Wahlkommission am Sonntag in Pristina. Das war nur etwas mehr als vor drei Jahren. Damals war am Ende mit 42 Prozent ein historischer Negativrekord erreicht worden.