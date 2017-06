Autobahn nach Unfall voll gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (rol) Ein polnischer Lkw-Fahrer, der am Sonnabend gegen 10 Uhr am Steuer seines Sattelzuges eingeschlafen war, sorgte auf der Autobahn A 10 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen Mühlenbeck und Birkenwerder für eine 40 Minuten dauernde Vollsperrung und weitere Verkehrsbeeinträchtigungen bis in den Abend hinein. Erst dann war der Lkw, der im angrenzenden Wald gelandet war, geborgen worden. Die Bergung gestaltete sich auch deshalb kompliziert, weil der Sattelschlepper mit schwerer Fahrzeugtechnik beladen war. Die Feuerwehr musste noch am Vormittag die Fahrbahn vom ausgelaufenen Benzin reinigen.