Karlstein/Potsdam (dpa) Die 23. Brandenburger Landpartie war wieder ein Erfolg: Die Vermarktungsorganisation pro agro zählte an diesem Wochenende 125 000 Besucher. Das waren genauso viele wie im vergangenen Jahr, wie Verbandschefin Hanka Mittelstädt am Sonntag mitteilte. Erstmals kamen auch polnische Familien als Gäste der Landpartie. 240 bäuerliche Familienunternehmen, große Agrargenossenschaften, Fischer, Imker, Gartenbau- und Forstbetriebe sowie kleine Manufakturen und ländliche Vereine stellten sich vor.

Uwe Schulze (r.) und Markus Nowack (Hut) bringen einen Strohschneieder aus dem Jahr 1955 wieder in Gang. Assisitert von den Besuchern Eberhard Dewitt (2.v.r.) und Angelika und Rainer Hofmann aus Neuenhagen © MOZ/Margrit Meier

Im Vorfeld der Landpartie hatte Mittelstädt 15 000 der insgesamt 80 000 Broschüren auf Polnisch drucken und 13 000 Zeitungseinleger im Raum Stettin verteilen lassen. Vor allem auf uckermärkischen Höfen wurden viele polnische Familien gesichtet. "Nach dem Wochenende wollen wir alles genau auswerten und im kommenden Jahr eventuell unsere Werbung im grenznahen polnischen Raum intensivieren", kündigte sie an.

Landesweit zogen vor allem die Höfe und Betriebe im Berliner Speckgürtel Besucherscharen an. Aber auch berlinferne Regionen konnten punkten: So drängelten sich am Samstag hunderte Besucher beim offiziellen Start der Landpartie auf dem Rosenhof Flemming im uckermärkischen Karlstein. Erstmals präsentierte sich der Gartenbaubetrieb mit seiner Blütenpracht.

Bei der alljährlichen Veranstaltung wurden auch dieses Mal über aktuelle Probleme diskutiert. Landwirte hätten immer stärker unter klimatischen Extremen zu leiden, hieß es. Während vor allem Südbrandenburg gegen die Trockenheit kämpfte, fielen andernorts im Mai bis zu 40 Liter pro Quadratmeter Regen. Frühjahrsfröste machten dem Raps und den Obstbauern zu schaffen. Daher werde es in Zukunft immer schwerer, verlässliche Ernteprognosen abzugeben, klagte der Präsident des Landesbauernverbandes, Henrik Wendorff.