Riese Dundu und andere Wesen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580484/

Riesengröße ist genau das Richtige an diesem lauen Abend. Ob vor dem Schloss, im Hof der Brennerei oder im Park - es wimmelt von Menschen. Stammbesucher haben sich mit Decken und Picknickkörben ausgestattet, nehmen schon zeitig die besten Plätze in Beschlag. Die Männer, die den "sanften Riesen" Dundu (Deutschland) dirigieren, haben Schwerstarbeit zu leisten. Der Riese folgt einem Saitenspieler, schaut nach links und rechts, senkt den gesichtslosen Kopf, gibt Kindern Handschlag. Für jede Bewegung muss das Team zig Stangen und Leitungen in Gang setzen. Die Besucher sind begeistert. Denn Dundu ist eine der Attraktionen, die alle verfolgen können.

Viele kleine Events bleiben denen vorbehalten, die sich gerade um die Künstler drängen. Seien es die Engländer, die ihr Kinder-Gemüse zu Bett bringen, die aufgedrehten italienischen Blasmusiker, die dem Rattenfänger gleich einen Pulk Menschen hinter sich her ziehen oder die lebendige Couch (Niederlande) vor dem Schlossplatz, bei der man zweimal hinsehen muss. Die Lehnen entpuppen sich als Menschen, die das Publikum einladen, Platz zu nehmen. Wer Glück hat, ergattert einen Blick auf die explosive Akrobatik von Frantic (Großbritannien).

Doch dann kommt der Höhepunkt, an dem alle aus der unübersehbaren Menschenmenge teilhaben können. Was schön verpackt wie ein Riesenkürbis auf einem Container der Dinge harrte, entfaltet sich zur nächtlicher Stunde als ein Schiff. Am riesigen Kran hängend steigt es hoch, erklimmen die "Matrosen" in schwindelerregender Höhe ihre Akrobatenstangen. Beleuchtete riesige Fische umschwärmen das Schiff, das sich scheinbar schwankend in einem tobenden Meer auf und ab bewegt. Immer neue Fantasiegestalten tauchen im Scheinwerferlicht auf. Inspiriert von Jules Vernes Roman "Von der Erde zum Mond" erzählt der Companie Transe Express (Frankreich) die Geschichte Mù als Reise von den Tiefen der Ozeane bis hoch hinauf zum Mond. Alles dreht sich um die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde, alles fliegt, alles schwebt. Ein fantastisches Spektakel aus Artistik, Musik und Licht, das die Besucher gefangen nimmt und lange nachwirken wird.

So wie auch das abschließende Feuerwerk. Die Komposition aus Musik und Leuchtkörpern hat nichts gemein mit den inflationären Feuerwerken, die es mittlerweile bei fast jedem Dorffest gibt. Meister ihres Faches sind am Werk, scheinen den ganzen Nacht-Himmel in Besitz genommen zu haben.

Am Ende pfeifen und applaudieren Tausende begeistert einer Show, die den etwas mühsamen Anmarsch wert war. Es braucht lange, ehe sich die Autokolonnen in allen Richtungen aufgelöst haben. Die Kennzeichen zeigen einmal mehr, wie weit sich das Exklusive dieser Nacht im Oderland herumgesprochen hat. Für die Helfer und Mitarbeiter der Schloss-Gastronomie beginnt das große Aufräumen.