Schlendern, schauen, staunen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580485/

Will Pilot werden: Benjamin Kühling aus Gatow und seine kleine Schwester Anna informieren sich bei Janek Sieme und Karin Spieker am Stand der Deutschen Luftrettung, die auch den Luftrettungsstützpunkt in Angermünde betreibt.

Will Pilot werden: Benjamin Kühling aus Gatow und seine kleine Schwester Anna informieren sich bei Janek Sieme und Karin Spieker am Stand der Deutschen Luftrettung, die auch den Luftrettungsstützpunkt in Angermünde betreibt. © MOZ/Daniela Windolff

Zwei Tage Trubel, 212 Aussteller und mehrere tausend Besucher, die niemand wirklich zählen konnte, weil jeder jederzeit frei kommen und gehen konnte. Das ist das Resümee der 13. Inkontakt in Schwedt. Dazu schönstes Sommerwetter, Musik und Tanz auf vier Bühnen sowie jede Menge Aktionen und Shows, von Rundfahrten mit dem Slawenboot, Überschlagssimulation eines PKW, Kräftemessen mit Olympiasiegern bis zur Besichtigung des echten Eisbrechers.

Die Voraussetzungen für eine gelungene Messe Inkontakt 2017 waren gegeben. Und bei den meisten Besuchern kommt dieser Mix aus Wirtschaft, Kultur und Freizeitspaß gut an. "Wir sind jedes Jahr hier, weil man immer nette Leute trifft und weil uns interessiert, was es Neues von den Schwedter Firmen und in der Region gibt. Hier bekommt man so viele Informationen auf einmal", lobt Bärbel Stäglin aus Vierraden.

Auch Jörg und Veronika Marquardt aus Schwedt sind Stammgäste der Inkontakt und holen sich gern bei den verschiedenen Ausstellern Anregungen für Haus und Garten oder auch Tipps für Ausflüge. Denn auf der Inkontakt präsentieren sich nicht nur Industrie- und Handwerksfirmen aus der Uckermark, dem Barnim und Polen, sondern auch Dienstleister, Touristikunternehmen und Vereine.

Diese bunte Mischung begeistert auch Helga und Gerd Krummholz aus Schwedt jedes Jahr aufs Neue an der Inkontakt, "und nicht zuletzt das gute Essen", betont das Ehepaar. Allerdings wären sie lieber wie in den Vorjahren am Sonntag in Ruhe über die Messe geschlendert.

Erstmals fand die Inkontakt nicht an einem kompletten Wochenende, sondern am Freitag und Sonnabend statt. Die Organisatoren der Unternehmervereinigung Uckermark wollten Neues ausprobieren. Ob sie damit ein glückliches Händchen hatten, wird auch die Auswertung der Umfragen zeigen, die die Unternehmervereinigung mit Fragebögen für Besucher und für Aussteller an den beiden Messe-tagen durchführt.

"Was wir jetzt schon einschätzen können, ist eine sehr positive Besucherresonanz. Die Gäste loben das Wetter, die Vielfalt und das unterhaltsame Bühnenprogramm", fasst Fabian Haack, einer der vielen Helfer im Organisationsteam, zusammen. Die Besucher kommen übrigens überwiegend aus Schwedt und dem Umland, aber auch aus dem Barnim, einige aus Berlin und sogar aus München.

Wie zufrieden die Aussteller sind, will Siegmund Bäsler, Präsident der Unternehmervereinigung Uckermark, nicht nur den Fragebögen überlassen, sondern in persönlichen Gesprächen selbst erfahren und besucht jeden Stand. Insgesamt sind auch die Aussteller mit der Resonanz der Messe zufrieden, die allerdings am Freitag noch sehr mau war. "Freitag ist auch für Unternehmen ein ungünstiger Messetag, weil es ja ein Arbeits- und Produktionstag ist und man Leute freistellen muss, die im Betrieb dann fehlen", meint Michael Wloch vom Stand der Papierfabrik Leipa.

Der Andrang ist dennoch groß, denn durch die Mitmachaktion des Papierschöpfens werden Besucher auf den Leipa-Stand aufmerksam. "Wir haben dieses Jahr besonders viele Anfragen zu unseren Ausbildungsangeboten und zu unserer neuen großen Papiermaschine", ist Michael Wloch zufrieden. Viele Aussteller sind schon alte Hasen auf der Inkontakt, wie die Schwedter "Platzhirsche PCK oder Leipa, die Photovoltaikfirma SBU oder Handwerksbetriebe aus der Region, vom Kaminbauer bis zur Gärtnerei. Kleineren Ausstellern ermöglicht das Investor Center Uckermark sich an einem Gemeinschaftsstand zu präsentieren, was sowohl Organisationsaufwand als auch Geld spart.

Unter anderem machen der Straußenhof Berkenlatten und die Angermünder Mosterei Klimmek davon Gebrauch. "Allein hätten wir uns den Stand nicht leisten können, auch weil wir gleichzeitig zur Landpartie unseren Hof öffnen. Aber als Partner der Regionalmarke Uckermark profitieren wir von den gemeinsamen Marketingaktionen wie diese", sagt Andrea Rätz vom Straußenhof.

"Wir sind zum zweiten Mal auf der Inkontakt und sehr zufrieden, man muss sich allerdings immer etwas Besonderes einfallen lassen. Einfach nur Mostflaschen anzubieten, reicht nicht", sagt Rico Klimmek und lockt mit Erdbeerbowle und frischen Smoothies Besucher an seinen Stand.

Gleich nebenan präsentiert sich auch die Stadt Angermünde in neuer, attraktiverer Aufmachung mit einem eigenen Pavillon als staatlich anerkannter Erholungsort mit neuer Freizeit- und Ausflugskarte.