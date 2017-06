Landluft, Früchtchen, Glückwünsche

artikel-ansicht/dg/0/

Glückliche Hühner: Die erlebten Amy (4) sowie Leo Henrie (6) mit ihren Müttern Caroline und Heike aus Bernau am Sonntag bei der Brandenburger Landpartie auf einem Hof in Groß Schönebeck. © Andreas Gora

Annette Ruhtz ist eigentlich kampferprobt. Die Geschäftsführerin der Bildungseinrichtung Buckow hat mit dem Unternehmensverbund einige Tiefen und etliche Höhen erlebt. Über die 25 Jahre war die Entwicklung - bei sich immer wieder verändernden politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen - mit mancherlei Sorgen und viel Freude verbunden. Aber am Sonnabendmittag hat sie sichtlich mit den Tränen zu kämpfen.

Andreas Wähl, ihr Stellvertreter, sowie Mitarbeiter spendieren der Chefin einen Karren. Klar, das ist ein Symbol. 1992 habe Annette Ruhtz als Mitbegründerin des Bildungsträgers die Initiative ergriffen und sich vor den Karren gespannt, lässt Wähl die zahlreichen Gäste aus Politik und gesellschaftlichem Leben, darunter Barnims Sozialdezernentin Silvia Ulonska und Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht, wissen. Und damit sie den Wagen noch möglichst lange ziehen kann, hat das Team ihn mit einer Stärkung, Obst, Gemüse, Wurst und Kaffee als Verpflegung ausgestattet. Gerührt und sprachlos, überlässt die Leiterin die Bühne zunächst einmal einem "Kind" der Bildungseinrichtung, der Kita "Spatzennest" aus Finowfurt, die für Unterhaltung sorgt.

Zuvor hatten Annette Ruhtz sowie ihre Mitarbeiter die wechselvolle Geschichte des Vereins Revue passieren lassen, die verschiedenen Geschäftsfelder beleuchtet - von der beruflichen Ausbildung und Rehabilitation, mit der 1992 alles begann, bis hin zur Unterbringung und Integration von Flüchtlingen, einer Aufgabe, der sich Buckow seit 2015 stellt.

Unter dem Motto "Bildungseinrichtung im Wandel" machte die Geschäftsführerin die Herausforderungen der Vergangenheit wie die aktuellen deutlich. Ruhtz sprach über neue Projekte wie den Aufbau der Tagespflege am "Waldhaus" oder Stromsparcheck und Wohnführerschein. Zwei Angebote für Langzeitarbeitslose, für sozial Benachteiligte wie auch für Flüchtlinge. Das Thema "Soziale Stadt", das liege ihr besonders am Herzen, betonte sie, auf den Standort im Brandenburgischen Viertel in Eberswalde verweisend.

Gleichwohl: 25 Jahre Bildungseinrichtung Buckow, das seien vor allem 25 Jahre erfolgreiche Entwicklung des ländlichen Raumes, befindet Bürgermeister Schoknecht. Und eben so stärke man die "politische Mitte". Maja Teske von der Arbeitsagentur bestätigt: "Jeder Euro, der hier in Buckow investiert wurde, ist gut angelegtes Geld. Zum Wohle der Jugendlichen." Einer von ihnen ist Martin Lehmann aus Cottbus, der in Buckow Gartenbauhelfer gelernt hat. Jetzt sei er wieder in seiner Heimatstadt, habe dort im Garten- und Landschaftsbau einen Job, erzählt der 22-Jährige. Buckow sei eine "schöne Zeit" gewesen, weshalb er auch gern seinen Urlaub hier verbringe.

Zwanzig Kilometer entfernt dreht sich alles um rote Früchtchen. Britta Bahnsen bietet auf ihrem Mitte der 1990er-Jahre eröffneten Hof in Klobbicke Erdbeeren an - in beinahe allen nur denkbaren Varianten und Kreationen. Natürlich bis hochprozentig. Auch wenn sie die Anbaufläche in den vergangenen Jahren erheblich reduziert hat und in diesem Jahr Frost während der Hauptblüte sowie Hagel die Ernte schmälerten, vor dem Sommerfest hatten die Landwirtin und ihre Familie im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun. "Wir haben 100 Kilo für Bowle geschnippelt, 16 Bleche Erdbeerschnitte gebacken und 30 Kilo Yoghurt produziert", erklärt die 53-Jährige. Dazu die obligatorischen Marmeladen und Weine. Bei Musik vom R&B Collegium aus Eberswalde lässt sich Familie Ifland/Nack aus Berlin den Kuchen schmecken. "Wir machen gerade Urlaub bei meinen Großeltern in Zepernick", verrät Janine Ifland und lobt die "gemütliche Atmosphäre". Es ist ihr erster Besuch in Klobbicke. Christine Britzke aus Trampe ist indes Stammgast bei Britta Bahnsen. Das Sommerfest sei einfach "Pflicht", sagt die Nachbarin. Sie komme von Anfang an, wegen der "tollen Stimmung". Zuhause habe sie zwar auch einen Garten. "Aber der ist nur zum Ausruhen", so Britzke. Allein: Die 20. Auflage des Hoffestes ist die letzte. Es sei Schluss, sagt die Erdbeerfrau, die sich mit ihrer Lernpraxis längst ein zweites Standbein aufgebaut hat. Schwierige Wetterbedingungen hierzulande und die Konkurrenz der Discounter ließen keine andere Wahl. "Alles hat seine Zeit", erklärt Bahnsen und schenkt ein letztes Mal Bowle aus. "Sehr lecker", lobt ein Ehepaar. Bahnsen freut's. Das Sommerfest 2017 - es sei ein Dankeschön an die treuen Kunden.