Alarm im Kreißsaal

Trotz Wehen die Aufnahme verweigert? Mancherorts aufgrund des Hebammenmangels und der Überlastung schon Realität. "Aber nicht bei uns", versichern Dr. Thomas Michel, Chefarzt der Frauenklinik am Eberswalder Werner-Forßmann-Krankenhaus, und Juliane Schönberger, Leitende Hebamme, unisono. Am Barnimer Klinikum werde niemand abgewiesen. Schon gar nicht Schwangere kurz vor der Entbindung. Ganz gleich, ob sich die werdende Mutter vorab für das "Forßmann" entschieden hat, oder ob die Wehen vorzeitig einsetzen, jede Frau, die sozusagen vor der Kreißsaaltür steht, werde aufgenommen. Das gebiete allein das ärztliche Ethos, fügt Dr. Michel hinzu.

Wobei auch am "Forßmann" die Lage nicht ganz einfach sei. Zum Team gehören zwar zwölf Hebammen, so Juliane Schönberger. Allesamt fest angestellt. Doch etliche davon arbeiten Teilzeit. Und: Die Mannschaft sei sehr jung. Zwei Stellen seien aktuell offen, also unbesetzt. Dafür Bewerber zu finden, sei schwierig. "Der Markt ist im Prinzip leer gefegt", sagt Juliane Schönberger. Um Nachwuchs zu gewinnen, gehe die Klinik verstärkt an die Schulen und werbe.

Das Besondere am Berufsstand sei: "Du kannst Hebammen nicht irgendwo herholen", betont sie. Bei Ärzten gebe es Honorarkräfte, die beispielsweise über Agenturen vermittelt werden. Bei Geburtshelfern indes sei die Situation eine andere. Zwar gebe es auch im Barnim etliche freie Hebammen. Doch die allermeisten konzentrieren sich, u. a. aufgrund hoher Versicherungsbeiträge, auf Geburtsvorbereitung und Nachsorge.

Etwaige Engpässe im Klinik-Dienstplan werden derzeit durch das Aufstocken der Stundenzahl kompensiert, erklärt die Leitende Hebamme. Auf diese Weise sei die Besetzung der Kreißsäle jederzeit gesichert - an sieben Tagen pro Woche, rund um die Uhr. "Nachts hat eine Hebamme neben der diensthabenden Rufbereitschaft."

Laut Gesetz dürfe in Deutschland eine Hebamme eine Geburt leiten - auch ohne Arzt, wohingegen ein Arzt immer eine Hebamme hinzuziehen müsse, unterstreicht Dr. Michel die Bedeutung und die hohe Verantwortung der Entbindungspflegerinnen. Und weist zugleich auf die vielleicht schönste Seite des Berufes hin: nämlich eben die Geburt. "Ich mache zu gerne Geburten", pflichtet Schönberger, etwas salopp, ihm bei. Genau deshalb arbeite sie an der Klinik. Zuvor war die gebürtige Berlinerin, die heute in Wandlitz lebt, in Aschaffenburg tätig, hatte dort ihre eigene Praxis. "Die Geburt ist etwas ganz Besonderes, für die Mutter, aber auch für mich als Hebamme. Ich kann selbständig arbeiten. Ich muss sehr gut beobachten können. Denn jede Geburt ist anders", so die 44-Jährige.

Trotz steigender Geburtenzahlen und aller Zwänge im Schichtbetrieb - eine individuelle Betreuung der Frauen sei schon noch möglich, zumindest teilweise, so Michel und Schönberger übereinstimmend. "Wir nehmen uns sehr viel Zeit für die Frauen", bekräftigt der Chefarzt. Und zwar bereits in der Ambulanz, in der Sprechstunde Tage oder Wochen vor der Ankunft des Nachwuchses. Dadurch haben Mutter wie auch Personal unter der Geburt weniger Stress. Und: "Wir favorisieren den natürlichen Geburtsweg", betont das Duo. "Wann immer es möglich ist." Selbst bei Frauen mit Beckenendlagen. Weshalb die Kaiserschnitt-rate am "Forßmann" (mit zirka 20 Prozent) auch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegt.

Und womit will Eberswalde nun bei jungen bzw. bei angehenden Hebammen punkten? Vor allem fachlich und mit der Größe der Klinik, sagen Dr. Michel und Schönberger. Gut 700 Geburten im Jahr, das sei eine Zahl, "über die ich nicht unglücklich bin". Groß genug, um fachliche Expertise zu sichern, deshalb auch die Anerkennung als Perinatalzentrum, wo Risikoschwangere und Frühchen versorgt werden, trotzdem kein "Massenbetrieb".

Hoffnungen in puncto Nachwuchsgewinnung setzt die Klinikleitung auch auf die avisierte Hebammen-Schule, die im Herbst in Eberswalde an der Akademie der Gesundheit eröffnet werden soll. Noch fehlen dafür allerdings die Lehrer. Denn auch die sind offenbar knapp. Die Stellenausschreibung läuft.