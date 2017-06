artikel-ansicht/dg/0/

Bärenklau (MOZ) Natürlich gibt es auch Besucher, die sich für die Korkprodukte interessieren, die in der Bärenklauer Villa Kork präsentiert werden. Doch im Mittelpunkt der Brandenburger Landpartie stehen die in direkter Nachbarschaft zur Villa parkenden Oldtimer.

Hier schlägt bei manchem Fan das Herz höher beim Anblick der zahlreichen alten aufpolierten Modelle. Dutzende Karossen in den unterschiedlichsten Farben erstrahlen auf der Wiese im Sonnenschein. Einer aber sticht besonders hervor: Der Ford Tornado des Oranienburgers Hardy Lukas präsentiert sich goldfarben. Auf seiner langen Motorhaube spiegeln sich die weißen Schönwetterwolken und der blaue Himmel. Der 1967 gebaute Wagen zieht sofort alle Blicke auf sich, als er mit gemütlichen zehn Stundenkilometern aufs Gelände fährt. Dabei könnte er viel schneller, immerhin schlummern 385 PS unter seiner Motorhaube.

"Es gibt noch viel aufzuarbeiten", erklärt Hardy Lukas und zeigt auf die verschlissenen Rückbänke. Auch die Delle an der Seite, verursacht wahrscheinlich bei der Überführung aus den USA, muss noch verschwinden. Viel Zeit werde das alles kosten, vermutet der Besitzer, der zum ersten Mal mit seiner Familie eine Ausfahrt in dem Oldtimer unternimmt.

Zu den Hinguckern zählt auch das Ford Mustang Cabriolet von Michael Wichmann aus Schmachtenhagen, der kaum Gebrauchsspuren aufweist und ebenfalls 50 Jahre alt ist. Seine Frau kommt mit einem wahren Fundstück vorgefahren. Ihr MG B-Roadster, Baujahr 1974, stand 15 Jahre unbeachtet in einer Scheune. "Das ist der Traum eines jeden Oldtimerfans", schwärmt Wichmann. Er erzählt die Geschichte von den Studenten, die einst mit dem MG die Westküste Kaliforniens entlangfuhren und ihn dann mit nach Deutschland nahmen. Als die Polizei in Oberhavel ihnen wegen des hier abgelaufenen amerikanischen Kennzeichens die Fahrt untersagt, verschwindet der Wagen in der Scheune und wird vergessen. Michael Wichmann sitzt mit Ehefreu Heidi und Freunden beim gemütlichen Picknick, als er die Story erzählt. Sie alle gehören zum Oldtimerclub und präsentieren ihre fahrbaren Schätze bei Ausstellungen und Ausfahrten.

Einem ganz anderen Gefährt gehört die Liebe von Karsten Peter Schröder und Ulrich Rack vom Bärenklauer Heimatverein. Die Männer zeigen die Feuerwehr Granit K 30, Baujahr 1954, welche noch bis 1985 im Einsatz war. Damit wollen sie noch zu einem besonderen Einsatz fahren: zur Eröffnung der neuen Tourist-Information in Vehlefanz.