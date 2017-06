artikel-ansicht/dg/0/

Hannover (MOZ) In Hannover haben mehr als 500 Delegierte der Partei „Die Linke“ mit großer Mehrheit ein Wahlprogramm beschlossen. Ganz zum Schluss kam noch das Wort „Frieden“in die Überschrift. Umstritten war das Verhältnis zu SPD und Grünen, aber auch das Wirken der drei Landesregierungen mit linker Beteiligung. Am Ende siegten fast immer die Disziplin und die Einsicht, dass man auch nach dem September noch in der Opposition sein wird.

„Ich kann dieses Gequatsche nicht mehr hören“. Katja Kipping ist empört.Die Parteivorsitzende hat gerade von einer älteren Frau erzählt, die mit 63 Jahren wegen ihrer Gesundheit in Rente gehen möchte, sich das aber nicht leisten kann. Das kritisierte „Gequatsche“ stammevon Politikern, „die uns ein immer späteres Renteneintrittsalter“ verkaufen wollen,von „Alterspyramiden“ sprechen und es gehe um„Lobbyisten, die in Wahrheit nur ihre privaten Rentenfonds im Blick haben“.

Kipping tritt als erste der führenden Funktionäre auf. Sie sondiert gewissermaßen die Lage. Letztlich geht es auf dem Parteitag in Hannover darum, ob die Genossen der Linken ein Wahlprogramm verabschieden, das ihnen zumindest theoretisch die Möglichkeit lässt, zu mit den Genossen der SPD und mit den Grünen zu koalieren. Kipping ist vorsichtig. „Wir wollen nicht nur wieder drittstärkste Partei im Bundestag werden. Wir wollen darüber hinaus das Land verändern.“ Damit die erwähnte 63jährige nicht mehr arbeiten muss, obwohl die Knie unerträglich schmerzen und natürlich aus vielen anderen Gründen.

In der Eilennriedehalle des Hannover Congress Centrums meinen viele, dass die Veränderung am besten mit einer rot-rot-grünen Koalition im Bund zu bewerkstelligen sein müsste. Es gibt hinsichtlich einer Regierungsbeteiligung auch Unentschiedene. Und jene, die das ganz anders sehen. Die melden sich auf dem Parteitag energisch zu Wort. Ellen Brombacher von der Kommunistischen Plattform fragt am Rednerpult, wer im Saal sich denn vorstellen könne, „dass SPD und Grüne aus der NATO austreten wollen“. Sie will einen „klaren Oppositionswahlkampf“ und bekommt dafür viel Beifall. Die Linken beschließen übrigens, die NATO in ein neuesSicherheitsbündnis umwandeln zu wollen. Einfach auszutreten halten sie mit knapper Mehrheit für einen bequemen aber falschen Weg. Ein Sicherheitsbündnisunter Einschluss Russlands. Als es um die Verletzung von Menschenrechten in China und Russland geht, scheitern die Antragsteller. Die Bundestagsabgeordnete Halina Wawzyniak, die nicht in Hannover ist, twittert ihr Entsetzen darüber in die Welt.

Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, antwortet ihr mit der Bemerkung: „Hoch lebe die deutsch-sowjetische Freundschaft – Wahnsinn.“

WeitereRedner melden sich zu Wort, die ihren Abscheu über das Mitregieren zum Ausdruck bringen. Die Zustimmung der Länder Brandenburg, Berlin und Thüringen zur „Autobahnprivatisierung“ würde doch zeigen, wie wenig die Linken in den Regierungen ausrichten. Die vom Bundesrat beschlossene Autobahngesellschaft war von Finanzminister Schäuble (CDU) an die Neuregelung der Bund-Länder-Finanzen geknüpft worden. Die linken Regierungspolitikerwollten die Einheit der Länderkammer nicht sprengen. Brandenburgs FinanzministerChristian Görke wirbt mit viel Energie für Verständnis. „Wir sind erpresst worden“.Aber man habe letztlich im Interesse der Menschen entschieden, weil man das Geld aus dem Finanzausgleich brauche.

Renate Schieferaus Bayern sieht das anders. „Da fallen uns die Genossen, die in der Regierungsverantwortung sind, in den Rücken“, schimpft sie. „Regierungsbeteiligung ist so was von tot“.Ein „Neustart der EU“, den die Parteiführung will, auch. Ein Berliner Genosse sagt mürrisch, dass Leute, „die keine zwei Prozent bei Wahlen holen,andere madig machen, die politischen Erfolg haben“.Thies Gleiss aus Nordhrein-Westfalen höhnt,es gebe eine „traurige Nachricht:Rot-Rot-Grün ist tot. Mausetot. Und das ist gut so.“Darauf reagiert wiederum Berlins Kultursenator Klaus Lederergenervt. „Ich erlebe seit 25 Jahren diese Debatten“, sagt er,und dass er diese „selbstverstärkte Resonanz in der Echokammer“ satthabe.

Am Endewirdkaum etwas in das Wahlprogramm hineinbeschlossen, was die Regierungsfähigkeit der Linken ernsthaft in Frage stellen könnte. Die Abschaffung der Geheimdienste würde sicherlich Koalitionsverhandlungen nicht überleben. Den nächtlichen Beschlussbestimmte Sonderrechte der Kirchen abzuschaffen, wurde vom Parteitag gleich am nächsten Morgen wieder kassiert.12 Euro Mindestlohn oder ein Rentenniveau von 53 Prozent sind derzeit sicher kaum durchsetzbar. Nur ist es schließlichnoch nicht so lange her, da galt das auch für den Mindestlohn als solchen.

Dietmar Bartsch, Bundestagsfraktionschef und Spitzenkandidat, greift die Stimmung auf. „Wir sind eine demokratische Partei und deswegen sind wir einestreitbare und eine streitende Partei.“ Offenbar um die Gemeinsamkeiten hervorzuheben, redet Bartsch erst einmal über Außenpolitik. Über Trump, Saudi Arabien, über Panzerexporte und über das Klimaabkommen. Über Trump sagt er:„Der glaubt wirklich, dass er nur die Tür zu machen muss, damit sein Haarspray das Klima nicht verändert.“ Trump sei ein Rassist, den Terror könne man nicht mit Krieg bekämpfen, „die Welt ist aus den Fugen“ und die „Flüchtlinge, die kommen, sind die Botschafter des Elends“.Wer die Linken wähle, könne sich darauf verlassen, einer Partei die Stimme zu geben, die dagegen kämpfe.„Die Linke ist eine Partei der Verlässlichkeit.“

Und was ist mit der Regierungsbeteiligung? „Wir können da mal ganzentspannt sein“, sagt Bartsch und fügt mit dem Blick auf die aktuellen Umfragen hinzu: „Darum geht es im Moment noch nicht. Wir müssen uns doch jetzt nicht darüber streiten“. Andererseits ist die Große Koalition „das schlechteste, was dem Land passieren konnte.“ Und eines sei ja wohl klar: „Niemals wählen wir Angela Merkel.“Regierungskurs? Oppositionskurs? „Erfolgskurs ist unser Weg.“ Die Linken werden die „Auseinandersetzung mit dem konservativen liberalen Block annehmen.“ Merkel und Lindner würden sich doch so verhalten, als ob sie schon gewonnen hätten und das Land ihnen gehöre. „Aber das ist nicht ihr Land“, ruft Bartsch.„ Das ist unser Land. Holen wir es uns zurück.“

Das kann man als Tür-offen-halten für Rot-Rot-Grün verstehen. Gregor Gysi, mittlerweile Chef der Europäischen Linken, schlägt in dieselbe Kerbe. „Auch in der Opposition ist man wirksam, kann man den Zeitgeist verändern. Aber in der Regierung können wir wirksamer und schneller etwas tun.“ Im Augenblick sei die SPD zwar dabei, die Möglichkeit eines Mitte-Linksbündnisses zu „verduddeln“, „aber an uns darf die Option nicht scheitern.“

Und Parteichef Riexinger beendet seine lange Rede, in der er die sozialen Missstände im Lande anprangert, fast beiläufig mit der Bemerkung: „Wir streiten nicht nur für einen Regierungswechsel. Wir lassen aber SPD und Grüne nicht aus der Verantwortung.“ Die Tür ist auf. Doch dann kommt Sahra Wagenknecht und knallt die Tür wieder zu.

Die Spitzenkandidatin wird am Abschlusstag des Parteitages regelrecht umjubelt, lässt sich vom Beifall tragen und verschärft in ihrer Rede immer mehr den Ton. Entscheidend sei, dass man nun„gemeinsam mit Leidenschaft für ein Superwahlergebnis“ kämpfe, sagt Wagenknecht, wobei die Linken immer „fürÜberraschungen gut sind“.So überraschend ist es dann gar nicht, was die Spitzenkandidatin aufzählt. „Die Grundrichtung der Politik“ wolle man ändern, „die verdammten Agenda-Gesetze zurücknehmen“, für Abrüstung sorgen und „unsere Soldaten zurückholen.“ Aber das gehe ja wohl mit SPD und Grünen kaum. Macht nichts. „Gute Opposition ist immer noch besser als schlechte Regierungspolitik“.Allerdings muss Merkel trotzdem weg.

Fragt sich, wie. Egal. Wenn das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung vorrechnet, dass 40 Prozent der Deutschen weniger Einkommen als zu Beginn der90er Jahren haben, wenn sich in den vergangenen Jahren eine Partei wie die AfD etablieren konnte und wenn jetzt sogar die Autobahn privatisiert werden soll, dann sei doch klar, „dass Merkel in die Rente geschickt werden muss.“ Nur:SPD und Grüne hätten doch die neoliberale Politik stets mitgetragen. Mit Anspielung auf die Wahlerfolge der britischen Labour-Partei und auf deren Chef sagt Wagenknecht unter tosendem Beifall: „Einen deutschen Jeremy Corbyn würde die deutsche Linke gern zum Kanzler küren. Es steht nur nicht in unserer Macht aus Martin Schulz einen deutschen Jeremy Corbyn zu machen.“ Der SPD-Vorsitzende habe sich stattdessen „viel Mühe gegeben, alle Hoffnungen zu zerschlagen“. Gegen das Schulzsche Programm „warja das Wahlprogramm von 2013 ein revolutionäres Dokument“. Änderung der Hartz-Gesetze? „Fehlanzeige!“ Rücknahme der Rentenkürzungen? „Fehlanzeige!“ Schließlich zitiert die Fraktionschefin im Bundestag ihren SPD-Kollegen Thomas Oppermann, der in einem Interview dem Labour-Chef vor der Wahl vorgeworfen hatte, die britischen Sozialdemokraten „kampfunfähig“ gemacht zu haben. „Wenn ich mir Labour heute ansehe, leide ich wie ein Hund“, zitiert Wagenknecht Oppermann und fügt fast schon grinsend hinzu: „Das kann ich mir vorstellen.“ Labour hatte bei der Unterhauswahl überraschend die absolute Mehrheit der Toriesgebrochen. Der Saal lacht schallend und Wagenknecht legt nach: Es gehe doch nicht um „Raute oder Zottelbart im Kanzleramt“ sondern zum Beispiel um die „Besteuerung von Riesenvermögen“.

Die sei auch keine Enteignung. Vielmehr beruht umgekehrt „die Existenz von Riesenvermögen auf Enteignung“. Besteuerung ist deshalb „Rückgabe“.

In der Außenpolitik dreht Wagenknecht den Spieß einfach um. Schon Helmut Schmidt habe doch gesagt, die NATO sei eigentlich überflüssig. Alle nichtlinken Bundestagsparteien aber stehen für Auslandseinsätze und Rüstungsexporte. „Wenn ihr von der SPD und Grünen zu einer verlässlichen Außenpolitik zurückkehrt, könnt ihr Euch bei uns wieder bei uns melden“. Was die Linken betrifft, gehe es nichtum Regierung und Opposition, sondern darum,so stark zu werden, „dass wir die anderen vor uns hertreiben können. „Wenn die Grünen und die SPD noch einmal zur Besinnung kommen, umso besser.“ Keine Frage: An einen Sinneswandel, wie ihn sich die Linken wünschen,glauben weder Sahra Wagenknecht noch die meisten Parteitagsdelegierten. Traurig wirken sie dabei nicht.