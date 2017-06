Euro-City-Züge: Umleitung nach Warschau

artikel-ansicht/dg/0/

Posen (MOZ) Wegen aufwendiger Bauarbeiten in Polen müssen die Eurocity-Züge von Berlin nach Warschau und zurück seit Sonntagnachmittag eine Umleitung fahren. Die Züge, deren Fahrtzeit sich durch die veränderte Strecke um 40 Minuten auf knapp sieben Stunden verlängert, legen einen zusätzlichen Halt in Gniezno (Gnesen) ein, dafür entfällt der bisherige Halt in Konin. Die Bauarbeiten an der Strecke zwischen Posen und Warschau sollen insgesamt zwei Jahre dauern. Zwischenzeitlich wird sich die Umleitungsstrecke mehrfach verändern.