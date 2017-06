Schlacht vor Bernau endet beim Bier

artikel-ansicht/dg/0/

Als Sophia Lubin am späten Sonnabendnachmittag mitten im Brigantenlager mit dem Kochen einer Käse-Lauch-Suppe beginnt, sind ihr neugierige Zuschauer gewiss. Als hätte die Brigantenfrau eine Wunderrezeptur zur Hand, schauen die Leute bedeutungsvoll in den feuerbeheizten Kessel, um mögliche Geheimnisse zu entdecken. "Das geht jetzt noch stundenlang so", weiß die junge Frau, die schon als Kind mit ihren Eltern Mittelaltermärkte besuchte. Gespräche entstehen, die Besucher kommen sich näher, es entwickelt sich eine Atmosphäre, die letztlich den chilligen Charme des Hussitenlagers zu Bernau ausmacht. Am offenen Feuer köcheln Suppen, backfrisches Brot geht über den Tisch, der Geruch von frischem Knoblauch liegt in der Luft.

Lydia Böttger legt derweil die Handtücher bereit, denn gleich werden die ersten Badegäste ins Wasser steigen. Markus Eccarius hat sich schon die Füße putzen lassen, nun hat die Tschechin Sára Marangoni den Stuhl erklommen, um sich für das Bad vorbereiten zu lassen. Wie aus dem Mittelalter überliefert, erfahren die Gäste die Wohltaten des Baders. "Er war der Arzt des kleinen Mannes. Nicht nur die Körperpflege, sondern auch Massagen und die Wundversorgung gehörten zu seinen Aufgaben", weiß Lydia Böttger zu berichten. Käse und Weintrauben stellt sie bereit, ihre Gäste sollen es gut bei ihr haben.

Mehrere einhundert Meter Luftlinie entfernt, hebt Ruslan Hofmann wieder einmal ein neues Fass Bernauer Bier auf den Wagen der Bernauer Brauereigenossenschaft. Der Braumeister kann seinen Kunden erstmalig eine Charge dunklen Bieres anbieten, die pünktlich zum Hussitenfest gebraut wurde. "Das Feedback auf dieses Bier ist äußerst positiv. Es hat einen Hauch von Bisquitt und eine angenehme Restsüße", lobt Hofmann den malzig-runden Geschmack des Gerstensaftes. Wie er weiter sagt, stehen die Bierfreunde in aussichtsreichen Verhandlungen, um ab Herbst auf dem Gutshof Börnicke eine eigene Brauerei zu errichten. Im Frühjahr 2018 könnte dann wieder Bernauer Bier auf Bernauer Territorium entstehen.

Sehenswerter Trubel beherrscht auch den Bernauer Marktplatz. Interessanterweise haben Kinder und selbst ihre Eltern die Handys zur Seite gelegt, um an großen Holztischen miteinander Mahjong, Sternhalma, oder Tischkegeln zu spielen. "Unsere Spiele vertreiben wir im gesamten deutschsprachigen Raum", erzählt Jürgen Hohenwald, Geschäftsführer der Firma Spiel- und Erlebniswelt aus Borgsdorf. Immerhin 19 Holzspiele hat er auf dem Marktplatz verteilt und damit einen passigen Beitrag zum Hussitenfest geleistet.

Briganten-Chef Bernd Eccarius ist sich indes sicher: Der 26. Hussitenumzug ist nicht nur sehr gelungen, er hatte auch das schönste Wetter. "Angenehme Temperaturen, Sonnenschein und blauer Himmel und etwas Wind, mehr können wir nicht verlangen", zeigt sich Eccarius hoch zufrieden. Und weil die Generalprobe zum Hauptstück "Die Schlacht vor Bernau" einmal mehr von allen Beteiligten großen Improvisationsvermögen verlangt, bleibt Eccarius am Sonntagnachmittag auch für das Finale zuversichtlich. "Wir können mit diesen Hussitenfestspielen überaus zufrieden sei. Und gut, dass es hinterher frisches Bier gibt."