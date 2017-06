Viel Luft nach oben

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Wenn man sich die Entwicklung des Tourismus in Brandenburg seit der Wende anguckt, darf man ruhig stolz sein. Die Branche hat sich in den vergangenen Jahren enorm gemausert. Und davon profitieren selbstverständlich nicht nur die Gäste, die von weit her kommen, sondern letztlich auch die Brandenburger selbst - sei es während des Wochenend-Ausflugs ins Schlaubetal oder beim Abendessen in einem der zahlreichen durchaus lobenswerten Hotel-Restaurants im Land.